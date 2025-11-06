PODCAST CANLI YAYIN

Aşk ve Gözyaşı 7. bölümde neler olacak? Meyra kardeşiyle Selim vicdanıyla sınanır...

Barış Arduç ve Hande Erçel’in başrolünde yer aldığı Aşk ve Gözyaşı’nın 7. bölümünden detaylar ortaya çıktı. Peki Meyra’nın kardeşiyle Selim’in vicdanıyla sınandığı bölümde neler olacak? İşte detaylar...

Meyra ve Selim arasındaki aşk, ihanete ve vicdana karşı bir hesaplaşmaya dönüşüyor. Selim, Meyra'nın kardeşi Harun'u korumak için mahkemede gerçeği sakladığını öğrenir. Bu gerçek ikisi arasındaki güveni yıkar.

Meyra'nın ailesi dağılırken, Selim'in içindeki aşk ve öfke birbirine karışır. Yine de Selim, Harun'un suçunu polise bildirmez, bu durum aşkına rağmen vicdanla verdiği bir sınav olur.

Meyra, Selim'in bu sessiz fedakârlığı karşısında sarsılır; aralarındaki bağ bitmiş görünse de duygusal gerilim yeniden alevlenir. Harun'un vicdan azabı ve kaçışı trajik bir zincir başlatırken, Meyra kardeşiyle, Selim ise adaletle savaşır.

Her ikisi de geçmişin yükünü taşırken birbirlerinden kopamazlar aşkları bir suçun, bir yalanın ve bir affedemeyişin ortasında yaşamaya devam eder.

