Kuruluş Orhan nefesleri kesti

Milyonların merakla beklediği Kuruluş Orhan atv'deki ekran yolculuğuna nefesleri kesen bir bölümle başladı. Hem Türkiye'de hem de 35 ülkede aynı anda yayınlanan dizi izleyicilerden büyük ilgi gördü. Sosyal medyada zirvede yer alan dizi, #KuruluşOrhan etiketiyle, henüz bölüm başlamadan Türkiye gündemine girdi. Kuruluş Orhan'ın ilk bölümünde ise şunlar yaşandı: Bursa Kuşatması'nın uzaması Orhan Bey'in üstündeki baskıyı artırdı. Bursa'yı yakıp yıkmadan alma planlarına beyleri ikna etmeye çalışan Orhan Bey, Bursa Kalesi'nde Bizanslı Komutan Flavius'un tuzağına düştü. Bu durum Orhan Bey'in üzerindeki baskıyı artırırken, beylerin de Orhan Bey'e olan güveni ve inancını sarstı.



SEVKİYAT YERİNE BASKIN

Yenilgiyi Haber Alan Osman Bey Tüm Beyleri toya davet etti. Ahalinin moralini yükseltmek için konuşma yapan Osman Bey toydan çıkacak karar ne olursa olsun Bursa'nın sonu olacak dedi. Orhan Bey Bursa'ya yapılan sevkiyatın yerini tespit etti. Bursa'ya yapılan sevkiyatın yerini tespit eden Orhan Bey kardeşi Halime ve Alpleri ile birlikte sevkiyat yerine baskın yapıp, Bursa'ya girecek yardım malzemesi erzak ne varsa ateşe verdi. Bu baskınla Bursa'yı iyice köşeye sıkıştıran Orhan Bey, Bursa hayallerine iyice yaklaştı. Öte yandan toplanan toyda Osman Bey, Bursa Kuşatmasının komutasından Orhan'ı azletti

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği Kuruluş Orhan, ilk bölümüyle seyircilerden büyük beğeni aldı.



Dizide Orhan Bey'i Mert Yazcıoğlu, Nilüfer Hatun'u ise Mahassine Merabet canlandırıyor.



Efsane aktör Cihan Ünal, Osman Bey'e hayat veriyor...