Gözleri karaDeniz’in Mehmet'i Mustafa Açılan karakterini anlattı

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Gözleri KaraDeniz'de "Mehmet" karakterine hayat veren Mustafa Açılan, rolüne ve hikâyeye dair samimi açıklamalarda bulundu.

Tüm karakterlerin derinlikli hikâyelerini daha detaylı anlatmaya başladıklarını söyleyen Açılan, "Bundan sonra Mehmet'in babasına kendini kanıtlama çabasını, ailesiyle olan çekişmelerini ve kendi iç hesaplaşmalarını artan bir tempo ile izleyecek seyirci. Hem aile içi büyük çatışmalar hem de Mehmet'in iç dünyası onları bekliyor" dedi.

Karakterinin kendisini cezbeden yönlerini anlatan oyuncu, "Mehmet güçlü görünmeye çalışsa da içinde tamamlanmamış bir çocuk taşıyor. Bu çelişki benim için çok kıymetliydi. Oynaması zor ama keyifli," ifadelerini kullandı.