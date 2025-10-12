Kuruluş Orhan için geri sayım başlıyor! Orhan Bey çok ileri görüşlü

atv ekranlarında yakında başlayacak olan, yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği Kuruluş dizisinin devamı olan 'Kuruluş Orhan'; yeni hikayesi, yeni dünyası ve müthiş oyuncu kadrosuyla yayınlanmadan sezonun en çok konuşulan dizisi oldu. 'Kuruluş Orhan' setinden oyuncu röportajları da gelmeye devam ediyor. Dizinin başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu, dizi ve canlandırdığı Orhan Bey karakteri ile ilgili Bozdağ Film Youtube kanalına iddialı açıklamalarda bulundu. Dizide Orhan Bey karakterine hayat verecek olan başarılı oyuncu, hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Rolüne hazırlanırken geçtiği yoğun hazırlık sürecinden bahseden ünlü oyuncu aldığı at ve kılıç eğitimleri hakkında da konuştu.



"HER AÇIDAN YEPYENİ BİR SEZON GELİYOR"

Mert Yazıcıoğlu, Orhan Bey için "En dikkatimi çeken özelliği ileri görüşlü olması" dedi. Dizinin oyuncu kadrosuyla ilgili de düşüncelerini ifade eden Yazıcıoğlu, "Böyle yetenekli, işini seven bir kadroyla birlikte olmak onur verici" sözleriyle ekip arkadaşlarından da övgüyle bahsetti. Ünlü oyuncu açıklamalarını "yepyeni ve ezber bozan bir sezon izleyicileri bekliyor" sözleriyle noktaladı