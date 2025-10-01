PODCAST CANLI YAYIN

Gözleri KaraDeniz 5. bölüm nefes kesti: Azil sonunda Maçarlerin başına geçti!

Başrollerinde Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı’nın yer aldığı, atv’nin sevilen dizisi Gözleri KaraDeniz, dün akşam 5. bölümüyle ekrana geldi. Peki nefes kesen bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

atv'nin yeni sezon dizilerinden O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği Gözleri KaraDeniz dün akşam ekrana geldi. Merakla beklenen beşinci bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen dizi oldu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mehmet'in düğününde tüm gerçekler ortaya çıktı. Osman Maçari hainlik yapan oğlunu evlatlıktan kovdu. Bu durumu bildiği halde Güneş'in evliliğine engel olmaması Azil'i kötü duruma düşürdü.

Güneş, Azil'den bunun hesabını sorar. Azil yurt dışına gitmeye karar verir. Mehmet'in de ihanetinin ortaya çıkması başını büyük belaya sokar. Hayatta kalmak için babasını öldürmek üzere Demirci Ziya ile anlaşma yapmak zorunda kalır.

Fenalaşan Osman Maçari hastanededir. Mehmet'in anlaşması Osman Maçari'yi ortadan kaldırmak üzere adamları hastaneye gelir. Durumdan şüphelenen Azil, babasını kurtarır. Sevdiklerini korumak için başka çaresi yoktur. Maçarilerin başına geçer.

