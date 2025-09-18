PODCAST CANLI YAYIN
Uydular aracılığıyla bir cihazın dünya üzerindeki konumunu kesin olarak belirleyen "GPS"in açılımının Türkçe karşılığı hangisi olur?

ATV ekranlarının vazgeçilmez bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yine milyonları ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla devam eden yarışmada 50 bin TL barajını aşan yarışmacıya yöneltilen kritik soru, hem stüdyoda hem de sosyal medyada büyük merak uyandırdı. Gerilimin arttığı anlarda izleyiciler, doğru cevabı öğrenmek için nefeslerini tuttu.

18 Eylül 2025
Uydular aracılığıyla bir cihazın dünya üzerindeki konumunu kesin olarak belirleyen GPSin açılımının Türkçe karşılığı hangisi olur?

Yayınlandığı her bölümle gündem olan Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. 50 bin TL barajını geçen yarışmacıya sorulan kritik soru, stüdyoda heyecanı doruğa çıkarırken ekran başındaki izleyiciler de cevabı sabırsızlıkla bekledi.

Uydular aracılığıyla bir cihazın dünya üzerindeki konumunu kesin olarak belirleyen "GPS"in açılımının Türkçe karşılığı hangisi olur?


A: Genel Lokasyon Ağı
B: Küresel Konumlama Sistemi
C: Direkt Konum Sağlayıcı
D: Gezgin Pozisyon Sensörü

CEVAP: B

