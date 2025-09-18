Yayınlandığı her bölümle gündem olan Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. 50 bin TL barajını geçen yarışmacıya sorulan kritik soru, stüdyoda heyecanı doruğa çıkarırken ekran başındaki izleyiciler de cevabı sabırsızlıkla bekledi.

Türkçeye 'çinofil' olarak da çevrilen 'chionophile' ifadesi hangisi için kullanılır?

A: Soğuk kış koşullarına adapte canlılar

B: Sakız paketi biriktirenler

C: Sadece meyveyle beslenen canlılar

D: Doğu Asya kültürüne meraklı olanlar

CEVAP: A