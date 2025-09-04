Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için: Gözleri KaraDeniz 5 Eylül Cuma akşamı atv’de!

Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın üstlendiği Gözleri Karadeniz ilk bölüm tekrarıyla 5 Eylül Cuma akşamı ekrana gelecek.

Kaynak: atv

İLK BÖLÜM ÖZETİ

Keşke başka bir dünya mümkün olsaydı demiştin. Hatırlasana... Karadenizli Azil Kaptan uzun bir seferden memleketi Rize'ye dönerken gemisindeki yasa dışı duruma kayıtsız kalamaz ve böylece azılı bir düşman edinir. Bu sırada, İstanbul'da yaşayan Rizeli Maçari ailesinin varisi Mehmet Maçari hapisten çıkar. Mehmet hem sevdiği kadın, hem de ailesi için önemli kararlar almanın arifesindedir.

Kaynak: atv

İş için Rize'de bulunan Güneş Aydınay tesadüf eseri onu zor durumdan kurtaran Azil Kaptan'la tanışır. Kısacık bir zaman diliminde, Azil ve Güneş birbirlerinin geçmişine kulak verirken, geleceğin de bu tanışıklıktan kurulacağının farkında değildirler. Osman Maçari'nin yıllardır sakladığı sırrı paylaşmasıyla, birbirlerine görünmez iplerle bağlı Maçari ailesi artık geri dönüşü olmayan bir yola girmiştir.