Guinness Dünya Rekorları’na göre, doğum günleri aynı olan en fazla aile üyesini barındıran; anne, baba ve çocuklarla beraber 9 kişiden oluşan Pakistanlı Mangi ailesinin kaç ferdi 1 Ağustos’ta doğmuştur?

ATV ekranlarının yıllardır ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster dün akşam yine izleyenleri ekrana kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla devam eden programda, yarışmacının 5 milyon TL’lik büyük ödüle giden yolda karşısına çıkan kritik soru stüdyoda büyük heyecana neden oldu. Seyirciler nefesini tutarken, ekran başındaki milyonlarca kişi de adeta o anları yaşadı.

Giriş Tarihi :04 Eylül 2025 , 22:40 Güncelleme Tarihi :04 Eylül 2025 , 22:41
Türkiye'nin en uzun soluklu yarışmalarından Kim Milyoner Olmak İster son bölümüyle büyük ses getirdi. 50 bin TL'lik baraj sorusunu aşarak dikkatleri üzerine çeken yarışmacının önüne gelen kritik soru, hem stüdyodaki atmosferi değiştirdi hem de televizyon başındaki izleyicileri ekran başına kilitledi.

A-9

B-8

C-7

D-5

CEVAP: A

