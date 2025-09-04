Türkiye'nin en uzun soluklu yarışmalarından Kim Milyoner Olmak İster son bölümüyle büyük ses getirdi. 50 bin TL'lik baraj sorusunu aşarak dikkatleri üzerine çeken yarışmacının önüne gelen kritik soru, hem stüdyodaki atmosferi değiştirdi hem de televizyon başındaki izleyicileri ekran başına kilitledi.

Guinness Dünya Rekorları'na göre, doğum günleri aynı olan en fazla aile üyesini barındıran; anne, baba ve çocuklarla beraber 9 kişiden oluşan Pakistanlı Mangi ailesinin kaç ferdi 1 Ağustos'ta doğmuştur?

A-9

B-8

C-7

D-5

CEVAP: A