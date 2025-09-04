Esra Erol’da 23 yıl sonra kavuşma: Evlatlık Osmancan’ın ailesi bulundu

Zeliha Hanım ve Hasan Bey, Esra Erol'un 1 Eylül Pazartesi günkü yayınına gelerek evlat edindikleri Osmancan'ın ailesini bulmak için yardım istedi. Osmancan, 2000'de iki aylıkken evlatlık alınmış zihinsel olarak doğuştan engelli bir çocuktu. Aile özel durumunu fark etmemiş, öğrendiklerinde ise Osmancan'ı asla vermeyi düşünmemişler. Osmancan'ın Gölcük'te dünyaya geldiğini, annesinin adının Sibel olduğunu, doğumunu yaşı reşit değilken 16 yaşında gerçekleştirdiğini biliyorlardı.

DRAM DOLU HAYAT...

Esra Erol dakikalar içinde Osmancan'ın ailesini buldu. Yayına telefonla bağlanan Teyze, "Osmancan'ın annesi, doğuştan zihinsel engelliydi ve rızasının olmadığı bir birlikteliğe maruz kalmıştı. Biz aylarca hamile olduğundan habersizdik, karnı büyümeye başlayınca, annem fark ediyor ve hastanede doğum yaptırdıktan sonra çocuğunu orada bıraktı. Annem bize anlatmadan vefat etti." dedi.

Ertesi gün yayına ise Osmancan'ın biyolojik dedesi Mehmet Bey ve dayısı Enes geldi.

Engelli bir kız çocuğunun bunları yaşamış olması, bu beklenmeyen dram stüdyodaki herkesi hüzünlendirdi.

