PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Esra Erol’da 23 yıl sonra kavuşma: Evlatlık Osmancan’ın ailesi bulundu

2000 yılında iki aylıkken evlat edinilen, zihinsel engelli Osmancan’ın ailesi, Esra Erol programına başvurarak biyolojik ailesini aradı. Yayında kısa sürede bulunan Osmancan’ın annesinin genç yaşta yaşadığı zorluklar ve ailesinin dramı ortaya çıktı. Doğuştan engelli annesinin rızası olmadan dünyaya gelen Osmancan, Gölcük’te doğmuştu. Aileyle buluşmanın yaşandığı program, izleyicileri duygulandırdı. Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.00'da atv’de izlenebilir.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Eylül 2025
Esra Erol’da 23 yıl sonra kavuşma: Evlatlık Osmancan’ın ailesi bulundu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Zeliha Hanım ve Hasan Bey, Esra Erol'un 1 Eylül Pazartesi günkü yayınına gelerek evlat edindikleri Osmancan'ın ailesini bulmak için yardım istedi. Osmancan, 2000'de iki aylıkken evlatlık alınmış zihinsel olarak doğuştan engelli bir çocuktu. Aile özel durumunu fark etmemiş, öğrendiklerinde ise Osmancan'ı asla vermeyi düşünmemişler. Osmancan'ın Gölcük'te dünyaya geldiğini, annesinin adının Sibel olduğunu, doğumunu yaşı reşit değilken 16 yaşında gerçekleştirdiğini biliyorlardı.

DRAM DOLU HAYAT...

Esra Erol dakikalar içinde Osmancan'ın ailesini buldu. Yayına telefonla bağlanan Teyze, "Osmancan'ın annesi, doğuştan zihinsel engelliydi ve rızasının olmadığı bir birlikteliğe maruz kalmıştı. Biz aylarca hamile olduğundan habersizdik, karnı büyümeye başlayınca, annem fark ediyor ve hastanede doğum yaptırdıktan sonra çocuğunu orada bıraktı. Annem bize anlatmadan vefat etti." dedi.

Ertesi gün yayına ise Osmancan'ın biyolojik dedesi Mehmet Bey ve dayısı Enes geldi.

Engelli bir kız çocuğunun bunları yaşamış olması, bu beklenmeyen dram stüdyodaki herkesi hüzünlendirdi.

Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.00'da atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
App StoreApp Store Google PlayGoogle Play App GalleryApp Gallery

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan boğazından bıçaklanarak öldürüldü! Katili husumetlisi çıktı | Savcı ve cani aynı karede
CHP’de birbirini şikayet furyası! İç savaş bitmiyor: Partide kaos büyüyor
Vakıf Katılım
Seyhan’a böyle çöktüler! CHP’li başkan vekilinden itiraf | 125 bankamatikçi var
Milyonlara 2026 zammı yolda: Emekli ve memur maaşları için kritik hesaplar başladı
CHP’li Özgür Özel Başkan Erdoğan’ı hedef aldı! Tepkiler peş peşe: Bu seviyesiz dil siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır
Türk Telekom
Çalışan emekliler dikkat! Çift emekli maaşı fırsatı | İşte detaylar
Başkan Erdoğan’dan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı’nda önemli açıklamalar! Netanyahu denilen gaddara asla seyirci kalamayız
Özgür Özel yargıya parmak salladı! CHP mahkemenin İstanbul Kongresi kararına itiraz etti
Gürsel Tekin’e dün ihraç bugün savunma! CHP’de bir yeni fıkra daha: Kararını tanımadıkları mahkemeye itiraz dilekçesi verdiler
Putin’den Zelenskiy’e Moskova daveti: Görüşmeye hazırsa gelsin
CHP’de İstanbul krizi! Gürsel Tekin ve Özgür Özel restleşti | CHP yönetimi Tekin’den savunma istedi
Naaşı denizin 68 metre altındaydı! Halit Yukay’ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı
Gözler şaibe davasına çevrildi: Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor? İstanbul’un iptali kurultay davasını nasıl etkileyecek?
Galatasaray’dan flaş transfer! Barış Alper Yılmaz’ın yerine gelecek
CHP’li Beykoz Belediyesi’ndeki yolsuzluk davasında 2’inci gün bitti! Satan satana: Veli Bey belediyeye akrabalarını doldurdu
Milliler Gürcistan karşısında! Montella’dan farklı 11
Şi Cinping’den Pekin’de gövde gösterisi! Putin ve Kim’i yanına aldı gizli silahlarını çıkardı | Trumptan tehdit
EMEKLİYE 2 AYLIK ZAM HESABI! TÜİK enflasyonu açıkladı maaş tahminleri değişti! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar?