GÖZLERİ KARADENİZ ATV CANLI İZLE | Gözleri Karadeniz İLK bölüm full HD canlı yayın linki!

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Karadeniz'in sert doğası ile İstanbul'un karanlık atmosferini bir araya getiren "Gözleri Karadeniz", izleyiciyi sürükleyici bir hikayeye davet ediyor. Güçlü Maçari ailesinin kayıp varisi olduğunu öğrenen Azil, hem kendi geçmişiyle hem de ailesinin sırlarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Bu yolculuk onu, tüm zorluklara rağmen yaşanan imkânsız bir aşkın içine sürüklüyor.
GÖZLERİ KARADENİZ OYUNCU KADROSU
- Halit Özgür Sarı – Azil Yılmaz
- Özge Yağız – Güneş Aydınay
- Mehmet Özgür – Osman Maçari
- Ayten Uncuoğlu – Asiye Maçari
- Mustafa Açılan – Mehmet Maçari
- Yonca Şahinbaş – Nermin Maçari
- Erol Babaoğlu – Sado
- Ebru Aykaç – Havva Kırkayvaz
- Eren Ören – Dursun Yılmaz
- Osman Albayrak – Kınalı
- Onur Özaydın – Haki Çakaroğlu
- Türkü Su Demirel – Fatoş Maçari
- Gizem Arıkan – Ayla Çakaroğlu
- Berk Ali Çatal – Sancar Eskier
- Özgür Çınar Deveci – Yunus Aydınay