GÖZLERİ KARADENİZ ATV CANLI İZLE | Gözleri Karadeniz İLK bölüm full HD canlı yayın linki!

İzleyicileri Karadeniz’in hırçın dalgalarıyla dolu etkileyici bir hikayeye davet eden “Gözleri Karadeniz” 2 Eylül Salı günü ATV ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Seyirciler, “Gözleri Karadeniz ATV canlı izleme linki” konusunu araştırıyor. Peki Gözleri Karadeniz saat kaçta başlıyor? İşte ATV canlı yayın bilgileri…

Giriş Tarihi :02 Eylül 2025 , 15:06
Bu akşam ATV ekranlarında Gözleri Karadeniz dizisi ilk bölümüyle yayınlanıyor. İzleyiciler, "Gözleri Karadeniz ilk bölüm full HD izleme linkini" araştırıyor. Başrollerinde Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın yer aldığı yapım, Azil ve Güneş karakterleri üzerinden duygu yüklü bir serüveni ekranlara taşımaya hazırlanıyor. İşte Gözleri Karadeniz ilk bölüm ATV canlı yayın bilgileri…

GÖZLERİ KARADENİZ 1. BÖLÜM BU AKŞAM ATV'DE
ATV'nin yeni dizisi "Gözleri Karadeniz", ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıkıyor. Her hafta salı akşamları ekrana gelecek olan dizide Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı, merakla beklenen başrolleri paylaşıyor.

GÖZLERİ KARADENİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV'nin yeni dizisi "Gözleri Karadeniz" bu akşam saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Karadeniz'in sert doğası ile İstanbul'un karanlık atmosferini bir araya getiren "Gözleri Karadeniz", izleyiciyi sürükleyici bir hikayeye davet ediyor. Güçlü Maçari ailesinin kayıp varisi olduğunu öğrenen Azil, hem kendi geçmişiyle hem de ailesinin sırlarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Bu yolculuk onu, tüm zorluklara rağmen yaşanan imkânsız bir aşkın içine sürüklüyor.

GÖZLERİ KARADENİZ OYUNCU KADROSU

  • Halit Özgür Sarı – Azil Yılmaz
  • Özge Yağız – Güneş Aydınay
  • Mehmet Özgür – Osman Maçari
  • Ayten Uncuoğlu – Asiye Maçari
  • Mustafa Açılan – Mehmet Maçari
  • Yonca Şahinbaş – Nermin Maçari
  • Erol Babaoğlu – Sado
  • Ebru Aykaç – Havva Kırkayvaz
  • Eren Ören – Dursun Yılmaz
  • Osman Albayrak – Kınalı
  • Onur Özaydın – Haki Çakaroğlu
  • Türkü Su Demirel – Fatoş Maçari
  • Gizem Arıkan – Ayla Çakaroğlu
  • Berk Ali Çatal – Sancar Eskier
  • Özgür Çınar Deveci – Yunus Aydınay

