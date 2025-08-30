Kuruluş yeni döneme ekranları sarsacak bir isim daha: Şükrü Özyıldız kadroya dahil oldu!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

atv'nin çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan reyting rekortmeni 'Kuruluş dizisinin yeni döneminde, izleyicilerin karşısına çıkacak yeni oyunculardan biri de başarılı oyuncu Şükrü Özyıldız oldu. Türk televizyonlarında birbirinden farklı ve güçlü karakterlere hayat veren yıldız oyuncu, dizide Bizans'ın Bitinya'daki kılıcı, halkının kahramanı, korkusuz Vasilius'u canlandıracak.

Kaynak: Sosyal medya Seyircilerden büyük ilgi gören ve rekorlar kıran 'Kuruluş' dizisinde, yeni dönem çalışmaları tüm hızıyla sürerken, kadrosuna da ünlü isimler katılmaya devam ediyor. Yakın zamanda, dizinin yeni dönem kadrosunda Mert Yazıcıoğlu, Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Mahassine Merabet ve Burak Sergen'in rol alacağı açıklanmıştı. Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in ve başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş dizisi; yeni döneminde yeni sezonunda da atv ekranlarında Çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.