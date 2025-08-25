Wednesday 2. sezon 2. kısım geliyor: Yayın tarihi belli oldu

Gotik havası ve karanlık mizahıyla öne çıkan Wednesday , izleyicileri yeniden ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Dizinin 2. sezon 2. kısmı için geri sayım başladı. Netflix, resmi fragmanı yayınlarken yeni bölümlerin yayın tarihini de açıkladı.

👀 Fragmandan öne çıkanlar

Netflix'in yayınladığı resmi fragman, dizinin karanlık ve gizemli havasını koruyarak yeni sürprizlere işaret ediyor. "Bilin bakalım kim geri dönüyor?" mesajıyla paylaşılan fragmanda dikkat çekici sahneler yer aldı. Wednesday'in Nevermore Akademisi'ndeki hikâyesi daha da derinleşirken, yeni karakterler ve gizemler de izleyicileri bekliyor.

🕸️ İlk kısımda neler olmuştu?

İlk kısımda Wednesday, okuldaki gizemli olayların peşine düşmüş ve zekâsı, soğukkanlı tavırlarıyla birçok olayı çözmüştü. Sezonun ikinci kısmında ise hem akademideki entrikalar hem de Wednesday'in kişisel yolculuğu daha çarpıcı bir şekilde ele alınacak.