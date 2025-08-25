Wednesday 2. sezon 2. kısım geliyor: Yayın tarihi belli oldu

Gotik havası ve karanlık mizahıyla öne çıkan Wednesday, izleyicileri yeniden ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Dizinin 2. sezon 2. kısmı için geri sayım başladı. Netflix, resmi fragmanı yayınlarken yeni bölümlerin yayın tarihini de açıkladı.
🎬 WEDNESDAY 2. SEZON 2. KISIM NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Wednesday Addams'ın sıra dışı hikayesini konu alan dizinin 2. kısmı 3 Eylül 2025 tarihinde Netflix ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yeni bölümler yalnızca platform üzerinden yayınlanacak.
Netflix'in yayınladığı resmi fragman, dizinin karanlık ve gizemli havasını koruyarak yeni sürprizlere işaret ediyor. "Bilin bakalım kim geri dönüyor?" mesajıyla paylaşılan fragmanda dikkat çekici sahneler yer aldı. Wednesday'in Nevermore Akademisi'ndeki hikâyesi daha da derinleşirken, yeni karakterler ve gizemler de izleyicileri bekliyor.
İlk kısımda Wednesday, okuldaki gizemli olayların peşine düşmüş ve zekâsı, soğukkanlı tavırlarıyla birçok olayı çözmüştü. Sezonun ikinci kısmında ise hem akademideki entrikalar hem de Wednesday'in kişisel yolculuğu daha çarpıcı bir şekilde ele alınacak.
Wednesday 2. sezonun 2. kısmı, 3 Eylül'den itibaren yalnızca Netflix üzerinden izlenebilecek. Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte dizinin hayranları sosyal medyada büyük bir heyecan dalgası yarattı.