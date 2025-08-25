Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! 10 yıldan daha eski poliçeler...
SEDDK, zorunlu trafik sigortasında yeni sigorta yapma ve sigorta yaptıktan sonra oluşan hasara ilişkin basamak işlemleri yeniden düzenlenmeye gitti. Buna göre trafik sigortası poliçesi düzenlendikten sonra referans poliçeye ilişkin hasar bildirimi yapılması durumunda, bir sonraki yenileme döneminde tanzim edilecek poliçenin basamağı söz konusu hasar bildirimi dikkate alınarak tespit edilecek. İşte yeni düzenlemenin detayları
