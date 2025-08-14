Gitmesine İzin Ver filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gitmesine İzin Ver filmi nereden izlenir?

(Kaynak: Sosyal Medya)

GİTMESİNE İZİN VER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gitmesine İzin Ver, oğullarını kaybettikten sonra torunlarını tekrar ailelerine kazandırmak için yola çıkan bir çiftin dram dolu hikâyesini konu alıyor. Emekli şerif George Blackledge ve eşi Margaret, büyük acılarının ardından tek hedeflerini torunlarını bulmak olarak belirler. Montana'daki sakin çiftlik yaşamlarını geride bırakarak Dakota'ya doğru yola çıkan çift, torunlarının Blanche Weboy'un liderliğindeki tehlikeli bir ailenin yanında yaşadığını öğrenir. Ancak karşılaştıkları aile, çocuğu bırakmaya niyetli değildir. George ve Margaret, sevdiklerini kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.