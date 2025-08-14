SON DAKİKA
Gitmesine İzin Ver filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gitmesine İzin Ver filmi nereden izlenir?

Bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak Gitmesine İzin Ver filmi, güçlü hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başrollerinde Diane Lane ve Kevin Costner’ın yer aldığı, yönetmen koltuğunda ise Thomas Bezucha’nın oturduğu yapım gerilim ve dram unsurlarını ustalıkla harmanlıyor. Peki Gitmesine İzin Ver filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Giriş Tarihi :14 Ağustos 2025 , 16:21
Gitmesine İzin Ver filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Peki Gitmesine İzin Ver filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gitmesine İzin Ver filmi nereden izlenir?

GİTMESİNE İZİN VER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gitmesine İzin Ver, oğullarını kaybettikten sonra torunlarını tekrar ailelerine kazandırmak için yola çıkan bir çiftin dram dolu hikâyesini konu alıyor. Emekli şerif George Blackledge ve eşi Margaret, büyük acılarının ardından tek hedeflerini torunlarını bulmak olarak belirler. Montana'daki sakin çiftlik yaşamlarını geride bırakarak Dakota'ya doğru yola çıkan çift, torunlarının Blanche Weboy'un liderliğindeki tehlikeli bir ailenin yanında yaşadığını öğrenir. Ancak karşılaştıkları aile, çocuğu bırakmaya niyetli değildir. George ve Margaret, sevdiklerini kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

GİTMESİNE İZİN VER FİLMİ OYUNCU KADROSU

Kevin Costner – George Blackledge

Diane Lane – Margaret Blackledge

Lesley Manville – Blanche Weboy

Kayli Carter – Lorna Blackledge

Booboo Stewart – Peter Dragswolf

Jeffrey Donovan – Bill Weboy

Will Brittain – Donnie Weboy

Ryan Bruce – James Blackledge