Kuruluş Osman yeni sezon tarihi! Atv Kuruluş Osman 7. sezon 1. bölüm ne zaman başlıyor? İşte 7. sezon oyuncu kadrosu!

Her Çarşamba seyircisiyle buluşan Kuruluş Osman geçtiğimiz aylarda sezon finali ile ekranlara veda etmişti. Altı sezondur izleyicilerin büyük ilgisini toplayan yapım, 7. sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Peki Kuruluş Osman 7. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte yeni sezon oyuncu kadrosu!

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuruluş Osman, 7. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizide, tarihin en önemli hükümdarlarından biri olan Orhan Bey'e başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu hayat verecek. Bozdağ Film'in yaptığı "Yeni dönem başlıyor! Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır. Hoş geldin, Mert Yazıcıoğlu!" açıklaması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.