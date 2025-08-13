SON DAKİKA
Kuruluş Osman yeni sezon tarihi! Atv Kuruluş Osman 7. sezon 1. bölüm ne zaman başlıyor? İşte 7. sezon oyuncu kadrosu!

Atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın yeni sezon tarihi seyirciler tarafından merakla takip ediliyor. Dizinin 7. sezonunda, Osman Bey’in oğlu Orhan Bey karakterine Mert Yazıcıoğlu canlandıracak. Peki Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Kuruluş Osman 7. sezon oyuncu kadrosu!

Giriş Tarihi :13 Ağustos 2025 , 16:22
Her Çarşamba seyircisiyle buluşan Kuruluş Osman geçtiğimiz aylarda sezon finali ile ekranlara veda etmişti. Altı sezondur izleyicilerin büyük ilgisini toplayan yapım, 7. sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Peki Kuruluş Osman 7. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte yeni sezon oyuncu kadrosu!

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuruluş Osman, 7. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizide, tarihin en önemli hükümdarlarından biri olan Orhan Bey'e başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu hayat verecek. Bozdağ Film'in yaptığı "Yeni dönem başlıyor! Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır. Hoş geldin, Mert Yazıcıoğlu!" açıklaması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

MERT YAZICIOĞLU KURULUŞ OSMAN KADROSUNDA

Yeni neslin sevilen oyuncularından Mert Yazıcıoğlu'nun kadroya katılması, dizinin yeni sezonuna dair merakı daha da artırdı.

7. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan fenomen yapım, çok yakında ATV'de seyirciyle buluşacak.

