SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Kartal Eddie filmi gerçek hikaye mi? Kartal Eddie filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kartal Eddie filmi bu akşam televizyon ekranları ile seyircisi ile buluşuyor. Başrolde Taron Egerton’ın yer aldığı Kartal Eddie filmi, İngiltere’nin ilk Kış Olimpiyatları kayak atlamacısı Michael Edwards’ın benzersiz ve ilham verici hayat hikayesini anlatıyor. Peki Kartal Eddie filmi gerçek hayat hikayesi mi? İşte oyuncu kadrosu…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Ağustos 2025 , 16:33
Kartal Eddie filmi gerçek hikaye mi? Kartal Eddie filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İngiltere'nin efsanevi kayak atlamacısı Michael "Eddie" Edwards'ın hayatını konu alan Kartal Eddie filmi, azim, tutku ve kararlılıkla örülü gerçek bir başarı hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Komedi ve dramı ustalıkla harmanlayan yapım, Taron Egerton ve Hugh Jackman gibi yıldız oyuncuların güçlü performanslarıyla öne çıkıyor. Peki Kartal Eddie filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

KARTAL EDDİE FİLMİNİN KONUSU
Kartal Eddie, İngiltere kayak atlama tarihine damga vuran Michael Edwards'ın, diğer adı "Kartal Eddie"nin 1988 Kış Olimpiyatları'na uzanan ilham verici yolculuğunu ekrana taşıyor. Film, çocukluk yıllarından beri olimpiyatlarda yarışma hayali kuran Eddie'nin, doğal yetenek eksikliğine rağmen yılmadan devam eden azmini merkezine alıyor. Farklı spor dallarında şansını deneyen Eddie, 1984 Kış Olimpiyatları'nda İngiliz milli takımına seçilemeyince, cesaretini toplayıp kayakla atlama sporuna yöneliyor.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

Bu riskli ve zorlu branşta kendi sınırlarını aşmak için büyük bir mücadele veren Eddie, İngiltere'yi uluslararası arenada temsil etme amacından vazgeçmiyor. Film, Eddie'nin karizmatik ve inatçı koçu Bronson Peary (Hugh Jackman) ile olan güçlü bağını ve Calgary Olimpiyatları'na hazırlık sürecini de detaylı bir şekilde anlatıyor. "Asla pes etme" felsefesini benimseyen Eddie'nin öyküsü, karşısına çıkan tüm engellere rağmen insan azmi ve ruhunun gücünü yücelten etkileyici bir başarı hikayesi olarak izleyicilerle buluşuyor.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

KARTAL EDDİE FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Taron Egerton

Hugh Jackman

Christopher Walken

Iris Berben

Jim Broadbent

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Rezan Epözdemir’in gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı! Rüşvet düzeni ve casusluk temasları mercek altında: Yeni gözaltı kararları verildi
Memur-emekli için pazarlık zamanı! İlk altı ay için yüzde 10 ikinci altı ay için yüzde 6 zam teklifi
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü kez toplandı | Komisyona giren yeni isimler
Sındırgı depreminin Z raporu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum merkez üssünde açıkladı
Rezan Epözdemir’in HTS kayıtları inceleniyor! Galatasaray Adası’ndan Ankara’ya CHP-CIA-MOSSAD’ın 6 günlük ihanet mesaisi: Osman Kavala detayı
Jose Mourinho’dan farklı 11! Fenerbahçe Feyenoord’u böyle yıkacak
HSK’nın yeni mahkeme kararı Resmi Gazete’de! Eyüpsultan’ın yargı çevresi değişti... Hangi adliye nereye bakacak? Bakan Tunç’tan açıklama
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bir rüşvet operasyonu daha! 195 milyonluk çark... Kuyumcular ve döviz büroları üzerinden akladılar
CHP’li İBB’deki yolsuzluk çetesine yeni operasyon: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi! Rüşvetin görüntüsü ortaya çıktı
Galatasaray’a çifte yıldız! Sona gelindi
Kim dinliyor bunları: Spotify’da rüşvet bombası! Şarkıcılar isyan etti editörlerine soruşturma başlatıldı
Grand Kartal Otel faciasında yeni detay! İtfaiye raporu otele gidilmeden mi yazıldı? | GPS kayıtları gerçeği ortaya çıkardı
Gazze cevabı yüzünden askıya alınmıştı! Grok’un ilk işi u dönüşü oldu
Orman yangınlarıyla mücadele! Bakan Yumaklı son durumu paylaştı | Hangi illerde kontrol altında?
Fenerbahçe’den orta sahaya süper yıldız!
AFAD açıkladı: Balıkesir’de 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası 786 artçı! 1 kişi hayatını kaybetti
Dünyanın en büyük yatırım fonundan İsrail’e darbe: Gazze ve Batı Şeria’yı ilhak planından sonra sözleşmeyi feshettiler
Tel Aviv’de atama krizi! Katz genelkurmay başkanını hedef aldı: Ordu Karışma dedi
İş insanı Halit Yukay’ın kaybolduğu kazada yeni detaylar ortaya çıkıyor! Yukay Kıvanç Tatlıtuğ ile telefonda konuşurken mi çarpıştı?
Perran Kutman’ın ilk eşi ‘Hababam Sınıfı’ndan çıktı: Soyadını yıllardır taşıyor!