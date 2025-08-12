Kartal Eddie filmi gerçek hikaye mi? Kartal Eddie filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

İngiltere'nin efsanevi kayak atlamacısı Michael "Eddie" Edwards'ın hayatını konu alan Kartal Eddie film i, azim, tutku ve kararlılıkla örülü gerçek bir başarı hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Komedi ve dramı ustalıkla harmanlayan yapım, Taron Egerton ve Hugh Jackman gibi yıldız oyuncuların güçlü performanslarıyla öne çıkıyor. Peki Kartal Eddie filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

(Kaynak: Sosyal medya)

Bu riskli ve zorlu branşta kendi sınırlarını aşmak için büyük bir mücadele veren Eddie, İngiltere'yi uluslararası arenada temsil etme amacından vazgeçmiyor. Film, Eddie'nin karizmatik ve inatçı koçu Bronson Peary (Hugh Jackman) ile olan güçlü bağını ve Calgary Olimpiyatları'na hazırlık sürecini de detaylı bir şekilde anlatıyor. "Asla pes etme" felsefesini benimseyen Eddie'nin öyküsü, karşısına çıkan tüm engellere rağmen insan azmi ve ruhunun gücünü yücelten etkileyici bir başarı hikayesi olarak izleyicilerle buluşuyor.