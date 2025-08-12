“Aşk ve Gözyaşı” dizisi Eylül’de Atv’de başlıyor

Türkiye bu diziye kilitlendi! Başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç'un paylaştığı "Aşk ve Gözyaşı" setinden gelen ilk pozlar izleyicilerin heyecanını iyice artırdı. Özellikle sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulan fotoğraflara "Sabırsızlanıyoruz", "Hadi başlasın artık" gibi yorumlar yapıldı.

Güney Kore'nin reyting rekortmeni dizisi "Queen of Tears"ın Türk uyarlaması olan dizinin Eylül ayında Atv ekranlarında izleyiciyle buluşacağı açıklandı.

ÇOK ÖZEL BİR YAPIM

Senaryosunu Dilara Pamuk'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Engin Erden'in oturduğu dizinin çekimlerinin de çok heyecanlı geçtiği açıklandı.

İzleyicileri aşkın ve dramın en çarpıcı haliyle buluşturacak olan "Aşk ve Gözyaşı"nın aynı zamanda günümüzdeki insan ilişkilerini en samimi şekilde anlatacağı vurgulandı.

Barış Arduç, yeni sezona damga vurmak için gün sayan dizi için "Beni çok heyecanlandıran bir proje oldu. Son yılların en özel yapımlarından biri olacağına eminim." açıklamasını yaptı.