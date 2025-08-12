SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

“Aşk ve Gözyaşı” dizisi Eylül’de Atv’de başlıyor

Atv’nin merakla beklenen dizisinden ilk set pozları geldi. Hande Erçel ile Barış Arduç’un hayat vereceği “Aşk ve Gözyaşı” için heyecan dourğa yükseldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ağustos 2025
Aşk ve Gözyaşı dizisi Eylül’de Atv’de başlıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye bu diziye kilitlendi! Başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç'un paylaştığı "Aşk ve Gözyaşı" setinden gelen ilk pozlar izleyicilerin heyecanını iyice artırdı. Özellikle sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulan fotoğraflara "Sabırsızlanıyoruz", "Hadi başlasın artık" gibi yorumlar yapıldı.

Güney Kore'nin reyting rekortmeni dizisi "Queen of Tears"ın Türk uyarlaması olan dizinin Eylül ayında Atv ekranlarında izleyiciyle buluşacağı açıklandı.

ÇOK ÖZEL BİR YAPIM

Senaryosunu Dilara Pamuk'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Engin Erden'in oturduğu dizinin çekimlerinin de çok heyecanlı geçtiği açıklandı.

İzleyicileri aşkın ve dramın en çarpıcı haliyle buluşturacak olan "Aşk ve Gözyaşı"nın aynı zamanda günümüzdeki insan ilişkilerini en samimi şekilde anlatacağı vurgulandı.

Barış Arduç, yeni sezona damga vurmak için gün sayan dizi için "Beni çok heyecanlandıran bir proje oldu. Son yılların en özel yapımlarından biri olacağına eminim." açıklamasını yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’nin CIA - MOSSAD ve FETÖ mesaisi! Rezan Epözdemir’in kirli ağı | Skandal fotoğraftaki herkes şüpheli
7 ilde orman yangınlarıyla mücadele! 2 bin 90 kişi tahliye edildi | Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı
Eşiniz vefat ettiğinde ölüm aylığı nasıl ve ne kadar alırsınız? İşte bilinmesi gerekenler!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! Türkiye’nin yükselişine kimse engel olamayacak
Rezan Epözdemir’in rüşvet ağı mercek altında! Savcıyla kulüplerde partiledi... Haberlerine Erişim yasağı aldırdığı otelde tatil yaptı
Onuachu fırtınası! Trabzonspor - Kocaelispor: 1-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan’dan 80. yılında BM’ye reform mesajı!
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Terörsüz Türkiye ve Gazze açıklaması! Netanyahu’ya sert tepki: İşgal planı dünyayı ayağa kaldırması gereken alçak bir emeldir
Rezan Epözdemir ve Çallı’dan organize işler! 50 bin €’luk Mercedes şantajı, 150 bin $’lık tahliye rüşveti: TAKVİM ifade tutanağına ulaştı
Fatih Tekke kararını verdi! Trabzonspor’un ilk maçtaki 11’i netleşti
Balıkesir’de deprem sonrası yıkılan binanın önceki haline TAKVİM ulaştı! Binada kolon kesildi şüphesi | Müteahhit ve sahibi gözaltında
Dizilerle valiz hazırlatacak plan: Türkiye 72 ülkede ekrandan turist çekecek
İsrailli eski istihbaratçıdan Tel Aviv’e Türkiye uyarısı: Erdoğan oyun oynamıyor
Fenerbahçe’den orta sahaya süper yıldız!
AFAD açıkladı: Balıkesir’de 6.1 büyüklüğünde deprem! 1 kişi hayatını kaybetti
Gayrimenkul sertifikasında Damla Kent projesine rekor talep! Bakan Kurum rakamları açıkladı: DMLKT borsada ne zaman ilem görecek?
15 yaşında vatan uğruna can verdi! Şehadetinin 8. yılında unutulmadı: Acı ilk günkü gibi
İsrail’den Gazze’nin sesine suikast: Gazeteci Enes El Şerif ve 4 muhabir öldürüldü! İşte şehit gazetecinin vasiyeti | AK Parti Sözcüsü Çelik: Katiller hesap verecek
Şener Üşümezsoy TAKVİM’e anlatmıştı! Balıkesir depremi sonrası yeniden gündem oldu: 1737’de kırılmış ondan beri bekliyoruz
SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ikramiye gibi 30 bin TL ödeme: Çift promosyon fırsatı doğdu! 16.881-19.999 TL arası maaş alan...