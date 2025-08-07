PODCAST CANLI YAYIN
2003'te bir yolcu uçağında 67 yaşındaki bir kadın kalp krizi geçirince Uçakta doktor var mı? anonsu yapılmış ve hangisi olduğu anlaşılmıştır?

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca’nın sunumuyla izleyici karşısına çıkan "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında dün gece heyecan dolu anlar yaşandı. 50 bin TL barajını aşan yarışmacının karşısına çıkan soru, hem stüdyoda hem de ekran başında izleyenleri düşünmeye sevk etti.

07 Ağustos 2025
ATV'nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yine milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yayınlanan son bölümde, yarışmacının 50 bin TL barajını aşmasının ardından karşısına çıkan zor soru, hem stüdyoda hem de ekran başında heyecan dolu anlar yaşattı.

A- 15 DİŞ HEKİMİ

B- EDEBİYAT DOKTORASI YAPMIŞ 15 KİŞİ

C- 15 KARDİYOLOG

D- 15 PSİKİYATR

CEVAP: C

