Destan’a damga vuran sahne: Akkız ve Temur aldakçıbaşını ellerinden kaçırdı!

'Destan'ın 21. Bölümü'nde Dağ baskınını yapan ve Batuga'yı öldürmeye çalışan aldakçıbaşını sağ bırakan Mei Jin, her şeyi aldakçıbaşına itiraf ettirir. Mei Jin hem Çin'e atılan iftirayı temizlemek hem de Ulu Ece ve Kaya'yı ölüme götürmek için elindeki bu büyük kozu Temur'a vermeyi teklif eder.