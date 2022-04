Destan’a damga vuran sahne: Akkız ve Temur aldakçıbaşını ellerinden kaçırdı!

Aldakçıbaşının esir tutulduğu eve yaklaştıklarında Kuzubeg'in çaşıtları Akkız, Temur, Sırma ve Kaya'ya saldırırlar. Sokağın ortasında can pazarı başlar. Akkız, Temur, Sırma ve Yaman; Kuzubeg'in on, on beş kişilik çaşıtlarıyla çatışırken Kuzubeg eve girer.