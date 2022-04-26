Destan’a damga vuran sahne: Akkız ve Temur aldakçıbaşını ellerinden kaçırdı!

'Destan'ın 21. Bölümü'nde Dağ baskınını yapan ve Batuga'yı öldürmeye çalışan aldakçıbaşını sağ bırakan Mei Jin, her şeyi aldakçıbaşına itiraf ettirir. Mei Jin hem Çin'e atılan iftirayı temizlemek hem de Ulu Ece ve Kaya'yı ölüme götürmek için elindeki bu büyük kozu Temur'a vermeyi teklif eder.
Akkız, Temur, Sırma ve Yaman aldakçıbaşını esir tutulduğu evden almak için çarşıya geldiklerinde Alaca'nın haber vermesiyle Kaya, Kuzubeg ve adamlarını onların peşine takar.
Aldakçıbaşının esir tutulduğu eve yaklaştıklarında Kuzubeg'in çaşıtları Akkız, Temur, Sırma ve Kaya'ya saldırırlar. Sokağın ortasında can pazarı başlar. Akkız, Temur, Sırma ve Yaman; Kuzubeg'in on, on beş kişilik çaşıtlarıyla çatışırken Kuzubeg eve girer.