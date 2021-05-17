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    • Televizyon
    • 17.05.2021 19:49
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    • 17.05.2021 19:49
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    ’da DNA testi sonucu açıklandı! Mine'nin çocuğunun babası Şaban mı?

    'nin reyting rekorları kıran programlarından 'da, işlediği konularla Türkiye’nin gündemine oturmaya devam ediyor. Programın bugünkü bölümünde, yine birbirinden ilginç olaylar işlenirken geçtiğimiz haftaya damgalarını vuran Mine ve Şaban çiftinin çocukları için istedikleri DNA sonucu açıklandı. İşte detaylar…

    Esra Erol’da DNA testi sonucu açıklandı!

    , eşi Mine'nin tarafından zorla tutulduğunu belirterek 'da programından yardım istemişti. Başarılı sunucu Esra Erol ile ekibi ise kısa süre içinde Mina Hanım'a ulaşarak canlı yayına çıkarmıştı.

    Zorla tutulduğu iddialarını yalanlayan ise "Şaban, kadın sığınma evinden beni 25 bin lira karşılığında aldı. Şaban'ın ailesi hep üstüme geldi. Şiddet gördüm, Şaban beni odunla dövdü. Bu yüzden kaçtım" demişti.

    Murat Karakuzu'ya kasım ayında kaçtığını dile getiren Mine, Karakuzu'dan 6 aylık hamile olduğunu söyleyerek izleyicileri şaşkına çevirmişti.

    Türkiye'nin gündemine oturan Şaban-Mine çifti, Esra Erol'da programından DNA testi yapmalarını istemişti.

    Çiftin isteği üzerine yapılan DNA testinin sonucu bugünkü canlı yayında açıkladı.

    Esra Erol'un açıkladığı DNA testinin sonucuna göre çocuğun biyolojik babası Şaban Zekin çıktı.

    Sonuca sevinen Şaban Zekin, çocuğuna sahip çıkacağını belirterek Mine Hanım'dan boşanmak istediğini belirtti.
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    Haberler Televizyon Esra Erol’da DNA testi sonucu açıklandı! Mine'nin çocuğunun babası Şaban mı?