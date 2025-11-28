Dışişleri'nden İsrail'e "Suriye" tepkisi: Bölgenin istikrarına tehdit!

Gazze 'de soykırım suçu işleyen İsrail gözünü Suriye 'ye çevirdi. İsrail tarafından son olarak Şam kırsalındaki Beyt Cin kasabasına saldırıldı.

BÖLGENİN İSTİKRARI TEHDİT EDİLİYOR

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "İsrail, Suriye'den kendisine yönelen herhangi bir tehdit bulunmamasına rağmen giriştiği askeri hareketlilik ve operasyonlarla Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekte, sivil halka ve bölgenin istikrarına tehdit oluşturmaktadır." dedi.

İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde Şam kırsalı ili Katana bölgesine bağlı Beyt Cin köyüne düzenlediği baskında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi için cenaze töreni düzenlendi (Fotoğraf: AA)

Keçeli şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in Şam Kırsalındaki Beyt Cin Kasabasına Yönelik Saldırıları Hakkında: Suriye halkının özgürlüğüne kavuştuğu 8 Aralık'ın yıl dönümüne yaklaşılırken ve uluslararası toplumun Suriye'nin istikrarı paydasında buluştuğu bu dönemde İsrail, Şam kırsalındaki Beyt Cin kasabasına yönelik saldırılarıyla yıkıcı bir gündem izlediğini bir kez daha göstermiştir.