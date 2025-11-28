Dışişleri'nden İsrail'e "Suriye" tepkisi: Bölgenin istikrarına tehdit!
Filistin topraklarını işgal eden İsrail, Suriye'ye yönelik saldırılarını da sürdürüyor. Son olarak Şam Kırsalındaki Beyt Cin kasabasına saldıran İsrail'e Dış işleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "İsrail, Suriye’den kendisine yönelen herhangi bir tehdit bulunmamasına rağmen giriştiği askeri hareketlilik ve operasyonlarla Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekte, sivil halka ve bölgenin istikrarına tehdit oluşturmaktadır." dedi.
İşgalci İsrail bölgedeki huzuru tehdit etmeye devam ediyor.
Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail gözünü Suriye'ye çevirdi. İsrail tarafından son olarak Şam kırsalındaki Beyt Cin kasabasına saldırıldı.
Dışişleri Bakanlığı İsrail'e sert tepki gösterdi.
BÖLGENİN İSTİKRARI TEHDİT EDİLİYOR
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "İsrail, Suriye'den kendisine yönelen herhangi bir tehdit bulunmamasına rağmen giriştiği askeri hareketlilik ve operasyonlarla Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekte, sivil halka ve bölgenin istikrarına tehdit oluşturmaktadır." dedi.
Keçeli şu ifadeleri kullandı:
"İsrail'in Şam Kırsalındaki Beyt Cin Kasabasına Yönelik Saldırıları Hakkında: Suriye halkının özgürlüğüne kavuştuğu 8 Aralık'ın yıl dönümüne yaklaşılırken ve uluslararası toplumun Suriye'nin istikrarı paydasında buluştuğu bu dönemde İsrail, Şam kırsalındaki Beyt Cin kasabasına yönelik saldırılarıyla yıkıcı bir gündem izlediğini bir kez daha göstermiştir.
İsrail, Suriye'den kendisine yönelen herhangi bir tehdit bulunmamasına rağmen giriştiği askeri hareketlilik ve operasyonlarla Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekte, sivil halka ve bölgenin istikrarına tehdit oluşturmaktadır. Suriye Hükümeti ve halkının ülkede güvenlik, refah ve toplumsal barışı tesis etme gayretlerine engel olma amacı taşıyan İsrail'in saldırıları bir an evvel sona erdirilmelidir. Bu hususta uluslararası toplumun sorumluluk sahibi tüm üyelerine vazife düşmektedir."