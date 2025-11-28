PODCAST CANLI YAYIN

Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti dünya basınında! Başkan Erdoğan’ın Filistin vurgusuna dikkat

Papa 14. Leo’nun ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapması dünya basınında gündem oldu. BBC Papa Leo’nun Türkiye’den sonra geçeceği Lübnan’da zamanlamaya dikkat çekerken Reuters Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Papa Leo ile ortak basın toplantısında Filistin konusundaki konuşmasına vurgu yaptı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti dünya basınında! Başkan Erdoğan’ın Filistin vurgusuna dikkat

Papa 14. Leo'nun göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapması dünya basınında gündem oldu.

"DEV KÜRE ÖNÜNDE KONUŞMA"

Associated Press ise Papa'nın Başkan Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cihannüma Salonu'nda ortak basın toplantısında yaptığı konuşmayı şöyle anlattı:

Dev bir kürenin önünde yaptığı konuşmada, "Türkiye, adil ve kalıcı bir barışa hizmet ederek halklar arasında istikrar ve yakınlaşmanın kaynağı olsun. Bugün, her zamankinden daha fazla, diyaloğu teşvik edecek ve bunu kararlı bir irade ve sabırlı bir kararlılıkla uygulayacak insanlara ihtiyacımız var. dedi."

Başkan Erdoğan ve Papa Leo, AABaşkan Erdoğan ve Papa Leo, AA

SELEFLERİNİ TAKİP ETTİ

BBC Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretinin en önemli anlarından birinin İznik'te Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümüne ilişkin Hristiyan mezhepleri arasındaki ayine katılmasının olduğuna dikkat çekti. BBC ayrıca, 14. Leo'nun selefleri Papa Francis ve Papa 16. Benedict gibi Sultanahmet Camii'ni ziyaret edeceğine dikkat çekti.

Reuters, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüReuters, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FİLİSTİN VURGUSU

İngiliz Reuters ise Başkan Erdoğan'ın Papa ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı basın toplantısında Papa'nın Filistin meselesine ilişkin tutumunu memnuniyetle karşıladığına dikkat çekti.

BBC, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüBBC, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

LÜBNAN ZİYARETİNİN ZAMANLAMASINA DİKKAT

Papa 14. Leo Türkiye'nin ardından Lübnan'a geçecek. BBC, Papa'nın Lübnan ziyaretinin İsrail'in geçtiğimiz yıl Lübnan'a saldırdığı döneme denk gelmesine dikkat çekti.

L’unione Sarda, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüL’unione Sarda, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

TÜRKİYE'NİN ROLÜNE VURGU

İtalyan gazetesi L'unione Sarda ise Papa'nın Başkan Erdoğan ile ortak basın toplantısında Türkiye'nin "adil ve kalıcı bir barışa hizmet eden, halklar arasında istikrar ve yakınlaşma unsuru" olabileceğini söylediğine dikkat çekti.

Papa 14. Leodan Başkan Erdoğanla basın toplantısında Türkiye vurgusuPapa 14. Leodan Başkan Erdoğanla basın toplantısında Türkiye vurgusu

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Papa 14. Leo İstanbul'da! İkinci gün programı belli oldu
Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu cephesine salladı: Kirpilerle kucaklaşılmaz
Trendyol
İmamoğlu Suç Örgütü'nün Beylikdüzü’nden Kapalıçarşı’ya rüşvet rotası
CHP'de iki yılda dördüncü kurultay!
Kaya ailesi soruşturmasında tutuklu sayısı 2’ye ulaştı: Aileden tüyler ürperten açıklama!
İdefix
Sahte e-imza dolandırıcılığında 123 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi
Başkan Erdoğan'dan Millilere destek: Maçı tribünde izledi soyunma odasını ziyaret etti! "Cedi toparladın mı?"
Fenerbahçe'den 3'lü bomba!
Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: 81 ilin 80’ine kar ve yağmur geliyor!
Türk telekom
2026 vergi, harç, pasaport bedelleri ve trafik cezaları netleşti!
3'ü kırmızı 8 suçlu! Gürcistan'da paketlenip getirildiler
Emekliye %13.2 enflasyon farkı hesabı: SSK, BAĞKUR'lunun kök maaşı için 19 bin 109 TL zam yolda
Memura emekliye %19.67 zam + 1.000 TL! Yeni anket geldi: Polis, kaymakam meslek meslek maaş hesabı
Trabzonspor'dan Coca Cola'ya Filistin tokadı! Soykırıma sponsor olmadılar
ABD'de siyonist zirve: Mike Walz ana konuşmacı olacak! 1 milyon Yahudi planı, soykırıma övgü
19 yıllık öğretmen Hikmet Akçay cinayeti aydınlatıldı! Cesedi bavula koyup yakmışlar
Yaş aldıkça gençleşmiş: 78 yaşındaki Güven Hokna'nın son hali olay!