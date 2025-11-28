Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti dünya basınında! Başkan Erdoğan’ın Filistin vurgusuna dikkat

"DEV KÜRE ÖNÜNDE KONUŞMA"

Associated Press ise Papa'nın Başkan Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cihannüma Salonu'nda ortak basın toplantısında yaptığı konuşmayı şöyle anlattı:

Dev bir kürenin önünde yaptığı konuşmada, "Türkiye, adil ve kalıcı bir barışa hizmet ederek halklar arasında istikrar ve yakınlaşmanın kaynağı olsun. Bugün, her zamankinden daha fazla, diyaloğu teşvik edecek ve bunu kararlı bir irade ve sabırlı bir kararlılıkla uygulayacak insanlara ihtiyacımız var. dedi."

Başkan Erdoğan ve Papa Leo, AA

SELEFLERİNİ TAKİP ETTİ

BBC Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretinin en önemli anlarından birinin İznik'te Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümüne ilişkin Hristiyan mezhepleri arasındaki ayine katılmasının olduğuna dikkat çekti. BBC ayrıca, 14. Leo'nun selefleri Papa Francis ve Papa 16. Benedict gibi Sultanahmet Camii'ni ziyaret edeceğine dikkat çekti.