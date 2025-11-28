Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti dünya basınında! Başkan Erdoğan’ın Filistin vurgusuna dikkat
Papa 14. Leo’nun ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapması dünya basınında gündem oldu. BBC Papa Leo’nun Türkiye’den sonra geçeceği Lübnan’da zamanlamaya dikkat çekerken Reuters Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Papa Leo ile ortak basın toplantısında Filistin konusundaki konuşmasına vurgu yaptı.
Papa 14. Leo'nun göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapması dünya basınında gündem oldu.
"DEV KÜRE ÖNÜNDE KONUŞMA"
Associated Press ise Papa'nın Başkan Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cihannüma Salonu'nda ortak basın toplantısında yaptığı konuşmayı şöyle anlattı:
Dev bir kürenin önünde yaptığı konuşmada, "Türkiye, adil ve kalıcı bir barışa hizmet ederek halklar arasında istikrar ve yakınlaşmanın kaynağı olsun. Bugün, her zamankinden daha fazla, diyaloğu teşvik edecek ve bunu kararlı bir irade ve sabırlı bir kararlılıkla uygulayacak insanlara ihtiyacımız var. dedi."
SELEFLERİNİ TAKİP ETTİ
BBC Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretinin en önemli anlarından birinin İznik'te Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümüne ilişkin Hristiyan mezhepleri arasındaki ayine katılmasının olduğuna dikkat çekti. BBC ayrıca, 14. Leo'nun selefleri Papa Francis ve Papa 16. Benedict gibi Sultanahmet Camii'ni ziyaret edeceğine dikkat çekti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FİLİSTİN VURGUSU
İngiliz Reuters ise Başkan Erdoğan'ın Papa ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı basın toplantısında Papa'nın Filistin meselesine ilişkin tutumunu memnuniyetle karşıladığına dikkat çekti.
LÜBNAN ZİYARETİNİN ZAMANLAMASINA DİKKAT
Papa 14. Leo Türkiye'nin ardından Lübnan'a geçecek. BBC, Papa'nın Lübnan ziyaretinin İsrail'in geçtiğimiz yıl Lübnan'a saldırdığı döneme denk gelmesine dikkat çekti.
TÜRKİYE'NİN ROLÜNE VURGU
İtalyan gazetesi L'unione Sarda ise Papa'nın Başkan Erdoğan ile ortak basın toplantısında Türkiye'nin "adil ve kalıcı bir barışa hizmet eden, halklar arasında istikrar ve yakınlaşma unsuru" olabileceğini söylediğine dikkat çekti.