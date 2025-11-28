ABD gazetesinden Maduro “Türkiye’ye sürgün gidecek” iddiası! Beyaz Saray’da sessizlik
ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun başına 50 milyon dolar ödül koymasının ardından The Washington Post’tan gündem olan bir iddia geldi. ABD gazetesi Maduro’nun sürgün edilmesi ya da kaçması durumunda Türkiye’ye gelebileceğini ortaya attı.
ABD ile Venezuela arasında tansiyon her geçen gün daha da yükselirken ABD gazetesi The Washington Post Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun Türkiye ile ilişkileriyle ilgili haberiyle gündem oldu.
WASHINGTON POST'TAN TÜRKİYE'YE SÜRGÜN İDDİASI
ABD Başkanı Donald Trump, Maduro'yu her nasıl olursa olsun başkanlık koltuğundan indirmeye çalışıyor. The Washington Post'un iddiasına göre ise uzmanlar, Maduro'nun Caracas'tan sürgün edilmesi ya da kaçması durumunda Türkiye'yi güvenli bir liman olarak göreceğini söylüyor.
ABD UYUŞTURUCU BAHANESİYLE SALDIRIYOR
ABD son aylarda Venezula'ya ait çok sayıda gemiye uyuşturucu bahanesiyle saldırı düzenledi. Bölgeye çok sayıda askeri güç yığan Washington kara saldırısı tehdidinde de bulunuyor.
"ERDOĞAN'A GÜVENİYOR"
The Washington Post'a konuşan bir kaynak ise söz konusu iddialarla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Türkiye onun için mükemmel bir yer. Erdoğan'a güveniyor ve Erdoğan'ın Trump'la iyi ilişkileri var. Sonuç olarak gerçekçi ve kabul edilebilir sonuçlar nelerdir? Açıkçası insanlar bunu düşünüyor ve üzerinde çalışıyor.
YETKİLİLER İSİMLERİNİ GİZLEYİP ANLATTI
Yönetim adına konuşma yetkisi olmadığı için ismini açıklamadığı belirtilen kişi, Maduro için Türkiye'de olası bir sürgün anlaşmasının "güvenceler" içerebileceğini söyledi. Bu güvencelerin, Maduro hakkında uyuşturucu kaçakçılığı, yolsuzluk ve narko-terör suçlamalarıyla ABD'de açılmış davalar bulunduğu ve hakkında 50 milyon dolarlık ödül konduğu için, kendisinin ABD'ye iade edilmemesini güvence altına almayı amaçladığı iddia edildi.
Uluslararası Ceza Mahkemesi, yarımküredeki birçok ülkenin talebi üzerine, Maduro'nun 2013'te ilk kez göreve gelmesinden kısa bir süre sonra Venezuela'da işlendiği iddia edilen "insanlığa karşı suçları", aralarında yasadışı gözaltıların da bulunduğu konuları araştırıyor.
BEYAZ SARAY'DAN YORUM YOK
Beyaz Saray Sözcüsü Yardımcısı Anna Kelly, Maduro'nun Türkiye'ye sürgün edilebileceğine ve Trump'ın onunla doğrudan görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin sorulara "Yorum yok" cevabını verdi. Washington'daki Türkiye Büyükelçiliği'nin ise sorulara cevap vermediği belirtildi.
Venezuela hükümeti ise Maduro'nun sürgünü düğdüğüne ilişkin haberleri yalanladı. Salı günü Caracas'ta destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada Maduro, Venezuelalıların "bu kutsal toprakların her bir karışını her türlü emperyalist tehdit veya saldırganlıktan koruyabilecek kapasitede" olması gerektiğini söyledi ve bu davaya "her şeyini adayacağına" söz verdi.
BAŞINA 50 MİLYON DOLAR ÖDÜL
Trump Maduro'yu uyuşturucu kartelin başı ilan etti ve Maduro'nun yakalanması için 50 milyon dolar ödül koydu.