ABD gazetesinden Maduro “Türkiye’ye sürgün gidecek” iddiası! Beyaz Saray’da sessizlik

ABD ile Venezuela arasında tansiyon her geçen gün daha da yükselirken ABD gazetesi The Washington Post Venezuela lideri Nicolas Maduro 'nun Türkiye ile ilişkileriyle ilgili haberiyle gündem oldu.

The Washington Post, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

WASHINGTON POST'TAN TÜRKİYE'YE SÜRGÜN İDDİASI

ABD Başkanı Donald Trump, Maduro'yu her nasıl olursa olsun başkanlık koltuğundan indirmeye çalışıyor. The Washington Post'un iddiasına göre ise uzmanlar, Maduro'nun Caracas'tan sürgün edilmesi ya da kaçması durumunda Türkiye'yi güvenli bir liman olarak göreceğini söylüyor.

ABD UYUŞTURUCU BAHANESİYLE SALDIRIYOR

ABD son aylarda Venezula'ya ait çok sayıda gemiye uyuşturucu bahanesiyle saldırı düzenledi. Bölgeye çok sayıda askeri güç yığan Washington kara saldırısı tehdidinde de bulunuyor.

Maduro ve Başkan Erdoğan, Takvim Fotoğraf Arşivi

"ERDOĞAN'A GÜVENİYOR"

The Washington Post'a konuşan bir kaynak ise söz konusu iddialarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Türkiye onun için mükemmel bir yer. Erdoğan'a güveniyor ve Erdoğan'ın Trump'la iyi ilişkileri var. Sonuç olarak gerçekçi ve kabul edilebilir sonuçlar nelerdir? Açıkçası insanlar bunu düşünüyor ve üzerinde çalışıyor.

YETKİLİLER İSİMLERİNİ GİZLEYİP ANLATTI

Yönetim adına konuşma yetkisi olmadığı için ismini açıklamadığı belirtilen kişi, Maduro için Türkiye'de olası bir sürgün anlaşmasının "güvenceler" içerebileceğini söyledi. Bu güvencelerin, Maduro hakkında uyuşturucu kaçakçılığı, yolsuzluk ve narko-terör suçlamalarıyla ABD'de açılmış davalar bulunduğu ve hakkında 50 milyon dolarlık ödül konduğu için, kendisinin ABD'ye iade edilmemesini güvence altına almayı amaçladığı iddia edildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, yarımküredeki birçok ülkenin talebi üzerine, Maduro'nun 2013'te ilk kez göreve gelmesinden kısa bir süre sonra Venezuela'da işlendiği iddia edilen "insanlığa karşı suçları", aralarında yasadışı gözaltıların da bulunduğu konuları araştırıyor.