Bugün ekranları başında dizi, film program ve haber bültenlerini takip eden izleyiciler özellikle şu saatlerde hangi yapımın birinci olduğunu merak ediyor. ATV'de bu akşam saat 20.00'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. bölümüyle, Show TV'de Ramo 4. bölümüyle, Kanal D'de Hekimoğlu 6. bölümüyle ve Tutunamayanlar ise TRT 1'de 4. bölümüyle ekranlara geldi. Dizi ve programların sona ermesinin ardından 4 Şubat reyting sonuçları araştırılıyor.

4 ŞUBAT SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Şubat Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Salı gününün reyting sonuçları 5 Şubat Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.