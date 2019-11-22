Ekranlarının sevilen tarihi dizisi Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümündeki olaylar izleyicileri heyecanlandırdı. Yeni bölümde Abdülhamid bir cihan harbinin yaklaşmakta olduğunu anlıyor ve hamlelerini ona göre planlamaya başlıyor. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Payitaht Abdülhamid 98. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı dizi sona erdikten bir süre sonra aşağıda yer alan YouTube sayfasında yayınlanıyor.

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PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Abdülhamid, işbirliği yaptığı Zülüflü İsmail'i affederken hem bunu düşmana makul gösterecek, hem de tüccarların silah amborgasunu yıkacak bir çözüm bulur. Ama çözemediği bir sorun vardır. Devletin içinde olduğu söylenen Hristiyanları öldüren çete…