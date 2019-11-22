Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 22.11.2019 23:23
  • Son Güncelleme: 22.11.2019 23:37

98. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Abdülhamid tehlikeyle karşı karşıya kalıyor!

ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi bu akşam saat 20.00'de 97. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Abdülhamid, işbirliği yaptığı Zülüflü İsmail’i affederken hem bunu düşmana makul gösterecek, hem de tüccarların silah amborgosunu yıkacak bir çözüm buluyor. Bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar...

Ekranlarının sevilen tarihi dizisi Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümündeki olaylar izleyicileri heyecanlandırdı. Yeni bölümde Abdülhamid bir cihan harbinin yaklaşmakta olduğunu anlıyor ve hamlelerini ona göre planlamaya başlıyor. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Payitaht Abdülhamid 98. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı dizi sona erdikten bir süre sonra aşağıda yer alan YouTube sayfasında yayınlanıyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YOUTUBE SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Abdülhamid, işbirliği yaptığı Zülüflü İsmail'i affederken hem bunu düşmana makul gösterecek, hem de tüccarların silah amborgasunu yıkacak bir çözüm bulur. Ama çözemediği bir sorun vardır. Devletin içinde olduğu söylenen Hristiyanları öldüren çete…

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriPayitaht Abdülhamid 98. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Abdülhamid tehlikeyle karşı karşıya kalıyor!
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri