ATV CANLI YAYIN

Pazartesi günleri saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Canevim'in yeni bölümü için heyecan dorukta. Yeni bölümde neler olacağı izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Canevim 4. bölüm canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

CANEVİM 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ömer'in telefonundan gelen veda mesajı Ceylan'ı perişan eder. Ömer'e bir türlü ulaşamaz. Ceylan, sevdiği adamın peşine düşerken, Taylan adım adım hedefine ilerlemenin keyfini sürer.