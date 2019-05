Game Of Thrones 8. final sezonuyla izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. İzleyiciler heyecanla Game Of Thrones'un bir sonraki bölümünde neler yaşanacağını bekliyor. Heyecan dolu son bölümün ardından "Game Of Thrones 8. sezon 5. bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusu merakla araştırılıyor. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

GAME OF THRONES 8. SEZON FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Game Of Thrones 8. sezon final bölümüyle 19 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak.

GAME OF THRONES SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Missandei'nin öldürülmesinin ardından Daenerys'in yasta olduğu görülüyor. Tyrion da üzgün kraliçeyi gözlüyor. Cersei, üçüncü çocuğunun ölümünden bu yana ilk kez mutlu görünüyor. Jon Snow ölümün yaklaşmakta olduğunu fark ediyor.Bu karanlık sahne, Dany ile Tyrion arasında anlaşmazlık içeren bir konuşma geçtiğini gösteriyor. Tyrion'un öfkeli olduğu görülüyor. Gri Solucan, sevdiği kadın Missandei'nin ardından intikam almaya hazırlanıyor. Euron, ejderha çığlığı fark ederek ejderhanın üzerine geldiği endişesi taşıyor.

GAME OF THRONES 8. SEZON FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI