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  • 14.05.2019 01:27
  • Son Güncelleme: 14.05.2019 01:27

final bölümü ne zaman? İşte tarihi...

8. sezonuyla ekranlara damgasını vuruyor. Son olarak 12 Mayıs'ı 13 Mayıs'a bağlayan gece saat 04.00'te izleyici karşısına çıktı. İzleyiciler yayınlanan son bölümün ardından " ne zaman?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte ...

Game Of Thrones final bölümü ne zaman?

Dünyanın en popüler dizilerinden birisi olan 8. final sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Yeni sezona ilişkin son detaylar izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. 12 Mayıs'ı 13 Mayıs'a bağlayan gece saat 04.00'te izleyici karşısına çıkan heyecan dolu son bölümün ardından " ne zaman?" sorusu merakla araştırılıyor. İşte ...

GAME OF THRONES FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Game Of Thrones final bölümüyle 19 Mayıs'ta izleyici karşısına çıkacak. Heyecan dolu sahnelerin olacağı bölüm 1 saat 20 dakikadan oluşacak.

GAME OF THRONES'UN BU SEZON YAYINLANAN BÖLÜMLERİ

54 dakikadan oluşan 1. Bölümü 14 Nisan'da yayınlandı.
58 dakikadan oluşan 2. Bölümü 21 Nisan'da yayınlandı.
1 saat 22 dakikadan oluşan 3. Bölümü 28 Nisan'da yayınlandı.
1 saat 20 dakikadan oluşan 4. Bölümü 5 Mayıs'ta yayınlandı.
1 saat 20 dakikadan oluşan 5. Bölümü 12 Mayıs'ta yayınlandı.

GAME OF THRONES 8. SEZON NEREDEN İZLENEBİLİR?

Game Of Thrones'un Türkiye'deki yayın hakları Digiturk platformunda bulunuyor. Game Of Thrones'un 8. sezonunu seyretmek isteyenlerin Digiturk'e üyesi olması gerekiyor. Dizi, ABD ile aynı anda, Türkçe altyazılı olarak, beIN Series Sci-Fi ve beIN Connect'te yayınlanacak.

GAME OF THRONES 8. SEZON FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI

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