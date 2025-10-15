PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye'de ilk kez hologram ile canlı basın toplantısı yapıldı! Türk Telekom'dan 5G devrimi

5G hologram teknolojisiyle uzaktan canlı basın toplantısı gerçekleştiren Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, ‘İletişim döneminde olduğu gibi 5G çağının da öncüsü olacağız’ dedi...

Giriş Tarihi:
Türkiye'de ilk kez hologram ile canlı basın toplantısı yapıldı! Türk Telekom'dan 5G devrimi

Türk Telekom, 5G teknolojisini kullanarak bir ilke imza attı. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, 5G frekans ihalesi öncesinde değerlendirmelerini, 5G aracılığıyla gerçekleştirilen canlı hologram teknolojisiyle düzenlenen bir basın toplantısında paylaştı. 5G frekans ihalesini, Türkiye'yi daha güçlü bir dijital geleceğe taşıyacak kritik bir adım olarak tanımlayan Önal, 5G konusunda kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttüklerini de belirtti. Dijital dönüşümün artık hayatımızı yeniden şekillendirdiğine vurgu yapan Önal, "Bugün burada yalnızca bir basın toplantısı gerçekleştirmiyoruz; Türkiye'de bir ilki deneyimliyoruz. Bu deneyim, 1 Nisan sonrasında 5G ile birlikte hayatımıza girecek yeni iletişim çağının bir ön gösterimi niteliğinde" dedi.

'DİJİTAL GELECEĞİ TAŞIYACAK'
5G'ye en hazır operatör olma vizyonlarını sürdürmek istediklerini dile getiren Önal, 5G için kritik öneme sahip baz istasyonlarının fiberle bağlanması konusunda yüzde 55'lik bir orana ulaştıklarını anlattı. 5G için gereken tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Önal, "İletişim döneminde olduğu gibi 5G çağının da öncüsü olacağız" ifadelerini kullandı.

ÖNAL: EN HAZIR OPERATÖRÜZ
Faaliyetleriyle fiber altyapısını sürekli genişlettiklerini aktaran Önal, "515 bin kilometreyi aşan fiber ağımız ve 5G için kritik öneme sahip baz istasyonlarının fiberleşmesi konusunda yaptığımız çalışmalarla 5G'ye en hazır operatörüz. LTE mobil baz istasyonlarımızın yüzde 55'ini fiberle bağlayarak, 2030'da dünya için hedeflenen oranın şimdiden üzerine çıktık" diye konuştu.

'SEKTÖRÜN OYUN KURUCUSUYUZ'
İhale sürecine yaklaşımlarını kamu yararı, sürdürülebilir kalite ilkeleriyle şekillendirdiklerini belirten Önal, "Türkiye'nin dijital dönüşümü için 2005'ten bu yana 22 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik, her zaman olduğu gibi bu süreçteki vizyonumuz da yalnızca 5G frekanslarına değil, uçtan uca tüm altyapıya yatırım yapmak" dedi. Önal ayrıca, 4.5G ihalesinde aldıkları frekansların, mobildeki trendlerini yükseltmelerine olanak sağladığını dile getirerek, şunları söyledi: "Art arda kırdığımız rekorlarla sektörün oyun kurucusu konumuna geldik."

TÜRK TELEKOM'UN ÖNCÜ ÇALIŞMALARI

5G ile ilk uzaktan çevrimiçi ameliyat
5G akıllı tarım uygulaması
5G ilk otonom traktör uygulaması
5G ilk yerli ve milli endüstriyel şebeke uygulaması
5G ile ilk canlı maç yayını
5G altyapısıyla donatılmış ilk kültür sanat merkezi: Atatürk Kültür Merkezi
5G VR ile dünyada ilk kukla oyunu
5G VR ile Atatürk Kültür Merkezi'nde yenilikçi sanat deneyimi
5G-A ile Avrupa'da ilk gemi algılama testi
5G AR ile HADO oyunu
5G bağlantısı ile Sivas GES açılışı
5G hologram ile Türkiye'de ilk canlı basın toplantısı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Gürcistan galibiyeti yüzleri güldürdü! Başkan Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik
CANLI ANLATIM | Gazze anlaşmasında 2. aşama şimdi başlıyor! ABD Başkanı Donald Trump duyurdu
Bizim Çocuklar'dan farklı tarife! Türkiye - Gürcistan: 4-1 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'ın havada resti! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu ile aynı kareye girmeyiz
Başkan Erdoğan kiralık konutta yeni dönemi açıkladı: "Planı devlet yapacak"
Son dakika: Yukarı yönlü revize ettiler! IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Türkiye barış masasında kilit rolde! İngiltere Başbakanı Starmer'dan Gazze ateşkesi açıklaması: Erdoğan sayesinde uygulandı
Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! 4 transfer bombası
Türkiye'den Gazze'ye 900 tonluk insani yardım: Gemi yola çıktı! Başkan Erdoğan açıkladı: "Geleceği inşa edeceğiz"
Özgür Özel'in "manda" turu... Brüksel'de Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı tepkiler peş peşe geldi
Başkan Erdoğan'dan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi dönüşü uçakta önemli açıklamalar
İsrail ateşkesi ihlal etti! Gazze'de Filistinlilere saldırı: Şehitler var | Hamas'tan çağrı
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan için istenen ceza belli oldu! Adliyede tehditler savurmuştu
Başkan Erdoğan Gazze’de barış belgesini bizzat okudu: Mısır’da attığımız imza sıradan değil
Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama
Başkan Erdoğan'dan "ikinci one minute" çıkışı! Havada rest çekti: "Netanyahu varsa biz yokuz"
Dünya basınında gündem Başkan Erdoğan’ın Netanyahu vetosu
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak
A’dan Z’ye hafızalara kazındı! Esra Ceyhan’ın son hali ortaya çıktı!
MHP lideri Devlet Bahçeli'den "alevi" çıkışı: Tuzakları bozmanın vakti geldi | CHP'ye ayar DEM'e uyarı