Türkiye'de ilk kez hologram ile canlı basın toplantısı yapıldı! Türk Telekom'dan 5G devrimi

Türk Telekom, 5G teknolojisini kullanarak bir ilke imza attı. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, 5G frekans ihalesi öncesinde değerlendirmelerini, 5G aracılığıyla gerçekleştirilen canlı hologram teknolojisiyle düzenlenen bir basın toplantısında paylaştı. 5G frekans ihalesini, Türkiye'yi daha güçlü bir dijital geleceğe taşıyacak kritik bir adım olarak tanımlayan Önal, 5G konusunda kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttüklerini de belirtti. Dijital dönüşümün artık hayatımızı yeniden şekillendirdiğine vurgu yapan Önal, "Bugün burada yalnızca bir basın toplantısı gerçekleştirmiyoruz; Türkiye'de bir ilki deneyimliyoruz. Bu deneyim, 1 Nisan sonrasında 5G ile birlikte hayatımıza girecek yeni iletişim çağının bir ön gösterimi niteliğinde" dedi.



'DİJİTAL GELECEĞİ TAŞIYACAK'

5G'ye en hazır operatör olma vizyonlarını sürdürmek istediklerini dile getiren Önal, 5G için kritik öneme sahip baz istasyonlarının fiberle bağlanması konusunda yüzde 55'lik bir orana ulaştıklarını anlattı. 5G için gereken tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Önal, "İletişim döneminde olduğu gibi 5G çağının da öncüsü olacağız" ifadelerini kullandı.

ÖNAL: EN HAZIR OPERATÖRÜZ

Faaliyetleriyle fiber altyapısını sürekli genişlettiklerini aktaran Önal, "515 bin kilometreyi aşan fiber ağımız ve 5G için kritik öneme sahip baz istasyonlarının fiberleşmesi konusunda yaptığımız çalışmalarla 5G'ye en hazır operatörüz. LTE mobil baz istasyonlarımızın yüzde 55'ini fiberle bağlayarak, 2030'da dünya için hedeflenen oranın şimdiden üzerine çıktık" diye konuştu.



'SEKTÖRÜN OYUN KURUCUSUYUZ'

İhale sürecine yaklaşımlarını kamu yararı, sürdürülebilir kalite ilkeleriyle şekillendirdiklerini belirten Önal, "Türkiye'nin dijital dönüşümü için 2005'ten bu yana 22 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik, her zaman olduğu gibi bu süreçteki vizyonumuz da yalnızca 5G frekanslarına değil, uçtan uca tüm altyapıya yatırım yapmak" dedi. Önal ayrıca, 4.5G ihalesinde aldıkları frekansların, mobildeki trendlerini yükseltmelerine olanak sağladığını dile getirerek, şunları söyledi: "Art arda kırdığımız rekorlarla sektörün oyun kurucusu konumuna geldik."



TÜRK TELEKOM'UN ÖNCÜ ÇALIŞMALARI



5G ile ilk uzaktan çevrimiçi ameliyat

5G akıllı tarım uygulaması

5G ilk otonom traktör uygulaması

5G ilk yerli ve milli endüstriyel şebeke uygulaması

5G ile ilk canlı maç yayını

5G altyapısıyla donatılmış ilk kültür sanat merkezi: Atatürk Kültür Merkezi

5G VR ile dünyada ilk kukla oyunu

5G VR ile Atatürk Kültür Merkezi'nde yenilikçi sanat deneyimi

5G-A ile Avrupa'da ilk gemi algılama testi

5G AR ile HADO oyunu

5G bağlantısı ile Sivas GES açılışı

5G hologram ile Türkiye'de ilk canlı basın toplantısı