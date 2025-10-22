Şıklık, güç ve yapay zeka tek bir tasarımda: 2K QUAD HD ekranlı Nirvana A870

Teknoloji dünyasında şıklık ve performansın buluştuğu yeni nesil All in One bilgisayar Casper Nirvana A870 kullanıcılarla buluşuyor. Beyaz yakalı profesyonellerden teknoloji meraklılarına, evden ofise farklı kullanım alanlarına hitap eden Nirvana A870, estetik tasarımı ve güçlü donanımıyla dikkat çekiyor. 27" boyutundaki Anti-Glare (yansıtmasız) ekran, ortam ışığı ve gölge gibi dikkat dağıtıcı unsurların ekranı karartmasını önleyerek kesintisiz bir görüntü deneyimi sunuyor.

Her şey bir arada: İnce, şık ve performanslı

Nirvana A870, masaüstü bilgisayarların yüksek performansını, taşınabilir cihazların şıklığı ve kompakt yapısıyla birleştiriyor. Kasa ve monitörün tek bir tasarımda buluştuğu ürün hem alan tasarrufu sağlıyor hem de modern ve zarif görünümüyle çalışma ortamlarını yeniliyor. 3 tarafı çerçevesiz 27 inç 2K QUAD HD ekranı, daha geniş görüş açısı ve yüzde 20 daha fazla parlaklık ile üstün görsel deneyim sunuyor. Güçlü donanımı; yüksek performanslı işlemci, DDR5 RAM, 2K ekran, hızlı depolama ve profesyonel ses/kamera ile kullanıcıya maksimum performans sağlarken, All-in-One tasarımı, yapay zeka destekli işlemcisi, enerji verimliliği ve şık estetiği ürünü özel kılıyor. İnce metal stant ise ergonomi, stabilite ve zarif görünüm sunmak için güçlendirilmiş ve masanızda daha az yer kaplayacak şekilde tasarlanmıştır.

Performansta sınır tanımayan donanım

Nirvana A870, 13. Nesil Intel Core i7 13620H, Series 2 Intel Core 5 210 H

ve Ai destekli Ultra 7 255H işlemcileri ile 45W güçte masaüstü seviyesinde performans vadediyor. Casper'ın özel soğutma sistemi sayesinde ince tasarımına rağmen işlemciler maksimum güçle çalışıyor. DDR5 bellek teknolojisi ise rakiplerine göre %15 daha yüksek performans sağlıyor. Depolama seçenekleri arasında ise NVMe Gen4 SSD ve 2.5" HDD desteği bulunuyor.

Kullanıcı dostu ergonomik tasarım

Ayarlanabilir standıyla ekran eğimi ve yüksekliği kolayca optimize edilebiliyor. Bu sayede boyun, omuz ve sırt üzerindeki baskı azalıyor; uzun süreli kullanımlarda bile konfor maksimum seviyeye çıkıyor. Gri renk seçeneği ise hem ofis hem de ev ortamlarında şıklık katıyor. Ayarlanabilir stand, ekranı ekseninde 90°, sağa-sola 20°, yukarı-aşağı 120 mm ve öne-arkaya 20° açılarda destekliyor.

Gelişmiş bağlantı ve medya özellikleri

Nirvana A870, USB 3.2 Type-C portları, HDMI, DisplayPort, RJ45 gibi zengin bağlantı seçenekleri ile tüm cihazlarınızla hızlı ve sorunsuz entegrasyon sağlıyor. Wi-Fi 6 teknolojisi ile 9608 Mbit/sn'ye varan hızlı internet bağlantısı sunuyor. Gerçek 3.1 MP FHD+ kamera, kamera bas çıkar gizlilik özelliği ile profesyonel görüntülü toplantılar için ideal. Dolby Ses Sistemi teknolojisi destekli hoparlörler ise etkileyici bir ses deneyimi vadediyor.

Enerji verimliliği ön planda

120W güç adaptörü rakiplerinin %88 daha yüksek enerji verimliliğiyle çevreye duyarlı kullanım ve tasarruf sağlıyor.

Casper Nirvana A870, ince tasarımından güçlü performansına, ergonomik kullanımdan ileri teknolojik özelliklerine kadar her detayıyla geleceğin All-in-One bilgisayarı olarak öne çıkıyor.



