Casper’dan mobil üretkenlikte yeni dönem: OLED ekran ve ultra hafiflik – Casper PAD Tablet

GÜÇLÜ DONANIM, HAFİF TASARIM 6.47mm'lik incelik ve 580gram hafifliğiyle tüketicilere akıcı ve mobil bir deneyim sağlayan Casper PAD H10 tablet, günlük kullanımda yüksek verimlilik sağlarken, enerji tüketiminde de tasarruflu bir yapı sunuyor. Uzun pil ömrü ve Dolby Atmos ses sistemi ile gün boyu kesintisiz ve keyifli bir deneyim vaat ediyor.

(Takvim.com.tr)

CASPER PAD ÜRETKENLİĞİN YENİ ZEMİNİ

Tablet ürünlerini Casper PAD çatısı altında toplayarak kategori yapılanmasını yeniden şekillendirdiklerini belirten Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman; "Tablet ürünlerimizi Casper PAD çatısı altında bir araya getirerek bu kategoriye yeni bir yön veriyoruz. 2025 yılına güçlü bir giriş yapan küresel tablet pazarı, ilk çeyrekte yüzde 8 büyüdü. Türkiye pazarı da bu büyüme eğilimine paralel bir gelişim gösteriyor. Uzaktan ve hibrit çalışma modellerinin yaygınlaşması, tabletleri sadece eğlence değil, üretkenlik için de vazgeçilmez hale getirdi. Kullanıcılar artık büyük ekran, uzun pil ömrü, kalem ve klavye desteği gibi çok yönlü kullanım sunan cihazlar arıyor. 34 yıllık deneyimimizi Casper PAD markasıyla bir adım ileriye taşıyoruz. Casper PAD H10 serisi; OLED ekranı, hafif yapısı ve aksesuar entegrasyonuyla iş, eğitim ve üretkenlik için ideal bir yol arkadaşı olacak'' dedi.

Ürün Linki: https://www.casper.com.tr/pad-h10-p-198

(Takvim.com.tr)

CASPER HAKKINDA:

Türkiye'nin teknoloji alanında dünyadaki en önemli temsilcilerinden ve Türkiye'de dijital dönüşüme yön veren lider markalarından Casper, 1991 yılında faaliyetlerine başladı. 34.500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip olan Casper, bilgisayar ve telefon başta olmak üzere tüm ürünlerinin tasarım ve ARGE süreçlerini kendi mühendisleri ile yürütüyor. Üretim tesisinde yıllık en az 1 milyon bilgisayar ve 500.000 telefon üretim kapasitesi mevcut. Uluslararası beğeni kazanan tasarım, malzeme ve renk seçimlerini tasarım ekibi ile yürüten Casper, Türkiye'de tüketiciye özel üretim yapma becerisi olan tek bilgisayar üreticisi olarak kullanıcılara yüzlerce çeşit konfigürasyon imkânı sunuyor.