Casper, 6 yıldır aralıksız "Türkiye’nin En Teknolojik Markası" olmayı sürdürüyor

Türkiye’nin öncü teknoloji markası Casper, Tech Brands Türkiye araştırmasında “Taşınabilir Bilgisayar” kategorisinde Türkiye’nin En Teknolojik Markası seçildi..

34 yıldır Türkiye'de geliştirdiği teknolojilerle milyonlarca kullanıcıya ulaşan Casper, Pazarlamasyon ve NielsenIQ Türkiye iş birliğiyle bu yıl 6'ncısı düzenlenen Tech Brands Türkiye 2025 araştırmasında, "Taşınabilir Bilgisayar" kategorisinde Türkiye'nin En Teknolojik Markası seçildi.

Araştırmanın başladığı ilk yıldan bu yana, üst üste 6. kez çeşitli bilgisayar kategorilerinde bu ödüle layık görülen Casper, hem bireysel hem de kurumsal alanda yeniliğin öncüsü olmaya devam ediyor.

"YENİLİKLERİ SAHİPLENMEYE VE KULLANICI DENEYİMİNİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Bu ödülün, teknolojiye ve inovasyona adanmış emeklerinin simgesi olduğuna dikkat çeken Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman, şunları söyledi:

"Her yeni fikir, her yeni ürün ve attığımız her kararlı adım; bizi bugüne taşıyan büyük bir emeğin, tutkunun ve ekip ruhunun yansımasıdır. Kullanıcılarımızın güveni, ekibimizin azmi ve ülkemize duyduğumuz inançla, teknolojiyi Türkiye'de geliştirmenin ve yeniliği cesaretle sahiplenmenin gururunu yaşıyoruz. Bu başarı, yalnızca markamızın değil; ülkemizde teknolojiyi geliştirme konusundaki kararlılığımızın da güçlü bir göstergesidir. 34 yıllık birikimimiz, tutkuyla çalışan ekibimiz ve kullanıcılarımızın bize duyduğu güvenle, Türkiye'yi teknoloji üretiminde gururla temsil ediyoruz. Yenilikleri cesaretle sahiplenmeye ve kullanıcı deneyimini sürekli geliştirmeye devam edeceğiz."

