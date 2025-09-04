Apple iPhone 17 serisi geliyor: İşte çıkış tarihi, ön sipariş ve satış takvimi

Teknoloji dünyasının gözü Apple'ın eylül ayı lansmanında. CEO Tim Cook'un duyurduğu "Awe Dropping" etkinliği 9 Eylül 2025'te gerçekleştirilecek.
Apple, "Awe Dropping" temasıyla düzenleyeceği 2025 lansmanında iPhone 17 serisini tanıtacak. Şirket CEO'su Tim Cook, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla etkinliğin 9 Eylül 2025 Salı günü, Apple Park'taki Steve Jobs Theatre sahnesinde gerçekleşeceğini duyurdu.
Yeni nesil seride iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinin sahne alması bekleniyor. Apple, özellikle iPhone 17 Air ile bugüne kadarki en ince iPhone modelini (5,5 mm) tanıtacak.
9 Eylül 2025: Tanıtım etkinliği (Awe Dropping)
12 Eylül 2025: Ön siparişlerin başlaması (beklenti)
19 Eylül 2025: Genel satışın başlaması (beklenti)
iPhone 17 Air: 5,5 mm ultra ince tasarım
İşlemci: Standart modellerde A19, Pro serisinde A19 Pro çip
RAM: Pro modellerde 12 GB'a kadar yükseltme
Soğutma: Pro serisinde gelişmiş soğutma sistemi
Kamera:
Pro serisinde üçlü 48 MP arka kamera
iPhone 17'de geliştirilmiş ön kamera
Ekran: 120 Hz ProMotion ekran
Yazılım: iOS 26 ile gelecek
Apple ilk kez "Air" ismiyle ultra ince iPhone çıkaracak.
Kamera tasarımında bar stili yeni bir düzenleme Pro modellerde sahne alacak.
Etkinlikte yalnızca iPhone 17 serisi değil, aynı zamanda yeni Apple Watch, AirPods Pro 3 ve iOS 26 güncellemesi de duyurulabilir.