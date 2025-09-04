SON DAKİKA
Apple iPhone 17 serisi geliyor: İşte çıkış tarihi, ön sipariş ve satış takvimi

Apple, 2025 yılının en çok beklenen etkinliklerinden birine hazırlanıyor. “Awe Dropping” temasıyla duyurulan lansmanda iPhone 17 serisi tanıtılacak. 9 Eylül’de Apple Park’ta yapılacak etkinlikte iPhone 17, iPhone 17 Air, Pro ve Pro Max modelleri sahne alacak.

Giriş Tarihi :04 Eylül 2025 , 18:14
Teknoloji dünyasının gözü Apple'ın eylül ayı lansmanında. CEO Tim Cook'un duyurduğu "Awe Dropping" etkinliği 9 Eylül 2025'te gerçekleştirilecek.

İPHONE 17 LANSMAN TARİHİ VE BEKLENEN ÇIKIŞ TAKVİMİ

Apple, "Awe Dropping" temasıyla düzenleyeceği 2025 lansmanında iPhone 17 serisini tanıtacak. Şirket CEO'su Tim Cook, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla etkinliğin 9 Eylül 2025 Salı günü, Apple Park'taki Steve Jobs Theatre sahnesinde gerçekleşeceğini duyurdu.

Yeni nesil seride iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinin sahne alması bekleniyor. Apple, özellikle iPhone 17 Air ile bugüne kadarki en ince iPhone modelini (5,5 mm) tanıtacak.

📅 iPhone 17 Çıkış Takvimi

  • 9 Eylül 2025: Tanıtım etkinliği (Awe Dropping)

  • 12 Eylül 2025: Ön siparişlerin başlaması (beklenti)

  • 19 Eylül 2025: Genel satışın başlaması (beklenti)

📱 iPhone 17 Serisinin Beklenen Özellikleri

  • iPhone 17 Air: 5,5 mm ultra ince tasarım

  • İşlemci: Standart modellerde A19, Pro serisinde A19 Pro çip

  • RAM: Pro modellerde 12 GB'a kadar yükseltme

  • Soğutma: Pro serisinde gelişmiş soğutma sistemi

  • Kamera:

    • Pro serisinde üçlü 48 MP arka kamera

    • iPhone 17'de geliştirilmiş ön kamera

  • Ekran: 120 Hz ProMotion ekran

  • Yazılım: iOS 26 ile gelecek

🎯 Öne Çıkan Detaylar

  • Apple ilk kez "Air" ismiyle ultra ince iPhone çıkaracak.

  • Kamera tasarımında bar stili yeni bir düzenleme Pro modellerde sahne alacak.

  • Etkinlikte yalnızca iPhone 17 serisi değil, aynı zamanda yeni Apple Watch, AirPods Pro 3 ve iOS 26 güncellemesi de duyurulabilir.

