Apple iPhone 17 serisi geliyor: İşte çıkış tarihi, ön sipariş ve satış takvimi

İPHONE 17 LANSMAN TARİHİ VE BEKLENEN ÇIKIŞ TAKVİMİ

Apple, "Awe Dropping" temasıyla düzenleyeceği 2025 lansmanında iPhone 17 serisini tanıtacak. Şirket CEO'su Tim Cook, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla etkinliğin 9 Eylül 2025 Salı günü, Apple Park'taki Steve Jobs Theatre sahnesinde gerçekleşeceğini duyurdu.

Yeni nesil seride iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinin sahne alması bekleniyor. Apple, özellikle iPhone 17 Air ile bugüne kadarki en ince iPhone modelini (5,5 mm) tanıtacak.

📅 iPhone 17 Çıkış Takvimi