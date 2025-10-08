3D pazarı bu yıla damga vurdu

Üç boyutlu (3D) baskı teknolojileri pazarı bu yıl büyük ivme kazandı. Piyasa araştırma firmalarının yayınladığı raporlara göre, sektör değeri kullanılan metodolojiye göre 16 ile 30 milyar dolar arasında değişkenlik gösteriyor. Mordor Intelligence'ın verilerine göre, 3D yazıcı pazarı 2025'te 29.94 milyar dolara ulaşırken, 2030'a kadar yüzde 17.28'lik bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) ile 66.42 milyar dolara çıkması öngörülüyor. Fortune Business Insights ise daha iyimser bir tablo çiziyor. Firma, pazarın 2025'te 23.41 milyar dolar olduğunu ve 2032'ye kadar yüzde 23.4 CAGR ile 101.74 milyar dolara yükseleceğini tahmin ediyor. Bazı analistler, 2030'lu yılların sonuna doğru pazarın 100-135 milyar dolar bandına ulaşabileceğini, bazıları ise 2037'de 380 milyar dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor.