Sosyal medya devlerinin Türkiye temsilciliklerine ulaşılamıyor!

Habertürk'ten teknoloji yazılarını ilgiyle takip ettiğim Necdet Çalışkan, Türkiye'de temsilci atayacağını duyurarak, reklam yasağından kurtulan sosyal ağları inceledi. TikTok, VKontakte, You- Tube, Dailymotion, LinkedIn ve Facebook'a "Türkiye'deki temsilciniz kim?" sorusunu yöneltti. Ve ne doğru dürüst bir cevap alabildiğini, ne de yasal olarak internet sitelerinde de 'kolayca' erişilecek şekilde belirtmeleri gereken temsilci ve iletişim bilgilerine 'kolayca' ulaşabildiğini yazdı.

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Günaydın'ın ortaya çıkardığı Spotify'daki dini değerlerle dalga geçilen müzik listeleri skandalında da söz konusu şirketin temsilcisine ulaşılamamıştı. Koskoca Spotify basın açıklaması bile yapmadı.

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Çalışkan, Türkiye'deki yasal temsilci bilgileri konusunda yazısı yayınlanana kadar sadece You- Tube'tan yanıt alabilmiş. Temsilci atayacağını yeni açıklayan Twitter, bakalım bu işi ne kadar ağırdan alacak?



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Sosyal medya devleri temsilci atamayı neden ağırdan alıyor ya da atadıkları temsilcileri neden duyurmuyor? Bu insanların kim oldukları ve iletişim adresleri bilinsin ki, kurumsal ve bireysel başvurular artık ülkemizden yapılsın!







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Oysa Türkiye'de 1 milyondan fazla kullanıcısı olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına temsilcilerini bildirmeleri ve bu kişilere kolayca ulaşabilecek iletişim bilgilerini paylaşmaları için yasa çıkarıldı!

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Çalışkan'a göre sosyal medya devleri reklam yasağı kapsamına girmemek için geçici temsilciler atadı ve nihai olarak Türkiye'deki temsilcilerini belirlediklerinde duyurmayı planlıyorlar. Bu biraz fazla iyimser bir yaklaşım gibi geldi.

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Artık dünya siyasetine yön veren, ABD seçimlerinde bile 'yargı dağıtan' rolü üstlenen, bazı ülkelerin toplamından daha fazla gelire sahip olan bu dev şirketler, en küçük detayı bile aylar öncesinden planlar. İyi kriz yönetimleri ve mutlaka 'B', 'C', 'D' planları vardır. Bence geçici temsilci atama, reklam yasağı yemeyelim diye aceleyle alınmış bir karar değil!

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Önce hükümetin temsilci istemekte ne kadar kararlı olduğunu test ettiler. Aylarca beklediler. Hatta aşamalı olarak ceza yemeyi bile göze aldılar. Ve sonra baktılar ki, hükümet geri adım atmıyor, temsilci atadılar! Ama kim bu temsilciler bilen yok!

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Şimdi de 'geçici temsilci' formülüyle uyutma taktiği uyguluyorlar! Çünkü temsilcilere ulaşılırsa adli veya idari makamlarca tebligat, bildirim veya talep yağmuruna tutulacaklar. Kaçtıkları vergilerle yüzleşecekler.

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Bu sosyal medya devleri hep daha iyi bir dünya, barış, özgürlük için uğraştıkları izlenimi veriyorlar ama gerçekte 'hacker' gibiler. Sürekli saklanmak, ulaşılamamak, başvurulara yanıt vermemek, davalardan kaçmak, vergi ve telif hakkı ödememek, hatta çıkarları bozulunca ülkeleri üstü kapalı tehdit etmek gibi her türlü dalavereyi kibarca yapıyorlar.

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Milyarlarca insanın kişisel bilgileri arşivleyen, internet üzerinde tercihlerimizi etkileyen, algı yönetimleriyle siyasete yön veren bu dev şirketler, temsilci adresi bile paylaşmıyorlar iyi mi? Kim bu temsilciler, nereye sakladınız onları?

Acil açıklayın!

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