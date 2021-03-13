Netflix şifre paylaşımında yeni döneme hazırlanıyor! Aynı evde yaşamıyorsanız...





Netflix'in özel paketi aynı hesap üzerinde dört kişiye kadar izleme imkanı veriyor. Ancak bu dört kişinin tıpkı Spotify Aile Paketi'nde olduğu gibi aynı evde yaşaması şartı gelebilir.



Magid tarafından yapılan bir araştırmaya göre Netflix hesabına sahip kişilerin en az üçte biri şifresini bir başka kişiyle paylaşıyor.