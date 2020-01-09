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  • 09.01.2020 11:30
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 11:30

for Whatscan ile sevgilinize gelen mesajları okuyabilirsiniz! Kullananlara büyük şok!

for Whatscan uygulaması şu sıralarda oldukça popüler durumda. Bu bağlamda Whatsapp'ta istediğiniz kişinin mesajlarını okuma imkanınız geliyor. Bu kişi sevgiliniz de olabilir. Bu anlamda yapmanız gereken sürümü bulunan isimli uygulamayı edinmek. Fakat başkalarının mesajlarını okumayı mümkün kılan bu uygulamanın kullanılması ne derece etiktir bu tartışılır. Eğer yakalanırsanız karşı tarafta açacağınız yara ve oluşacak güvensizlik ortamını göz ardı etmemenizi tavsiye ederiz. Peki Whatsapp'ta sevgilinize gelen mesajları okuyun! İşte okuma yolları ve tüm detaylar

Kullananlar şokta! Whatsapp'ta sevgilinize gelen mesajları...

Whatsapp çoğu insan tarafından kullanılan ve dünyada oldukça popüler bir uygulamadır. Bu bağlamda Whatsapp'ta meydana gelen değişiklikler hepimizi yakından ilgilendiriyor. WhatsApp'ın gizli özelliği yine gündeme bomba gibi düştü. Whatsapp for Whatscan uygulaması ile tüm mesajlara erişebiliyorsunuz. Whatsapp for Whatscan WhatsApp Web istemcisinin QR kodunu kullanarak kendini bilgisayar gibi gösteriyor. Android yüklü cihaza yüklediğiniz bu uygulamayı açtığınızda size gösterdiği QR kodu herhangi bir cihazın WhatsApp'ını açıp Web kısmından kodu okuttuğunuzda tüm mesajlarına erişebiliyorsunuz.

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