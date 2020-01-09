Whatsapp çoğu insan tarafından kullanılan ve dünyada oldukça popüler bir uygulamadır. Bu bağlamda Whatsapp'ta meydana gelen değişiklikler hepimizi yakından ilgilendiriyor. WhatsApp'ın gizli özelliği yine gündeme bomba gibi düştü. Whatsapp for Whatscan uygulaması ile tüm mesajlara erişebiliyorsunuz. Whatsapp for Whatscan WhatsApp Web istemcisinin QR kodunu kullanarak kendini bilgisayar gibi gösteriyor. Android yüklü cihaza yüklediğiniz bu uygulamayı açtığınızda size gösterdiği QR kodu herhangi bir cihazın WhatsApp'ını açıp Web kısmından kodu okuttuğunuzda tüm mesajlarına erişebiliyorsunuz.

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