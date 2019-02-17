Özellikleriyle dikkat çeken Huawei P20 Lite şimdiden büyük beğeni almayı başardı. Hem görünümü hem de teknik özellikleriyle iyi puan alan Huawei P20 Lite modelinin tüm detaylarını sizler için derledik.
HUAWEİ P20 LİTE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Özellikleriyle dikkat çeken Huawei P20 Lite şimdiden büyük beğeni almayı başardı. Hem görünümü hem de teknik özellikleriyle iyi puan alan Huawei P20 Lite modelinin tüm detaylarını sizler için derledik.
HUAWEİ P20 LİTE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
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