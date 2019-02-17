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  • 17.02.2019 10:40
  • Son Güncelleme: 17.02.2019 10:40

özellikleri neler?

Son günlerin popüler telefon markası , dünyanın en çok akıllı telefon satan markalarından biri oldu. Teknoloji severlerin yakından takip ettiği Huawei’in P20 Lite modeli oldukça ilgi görüyor. Peki özellikleri neler?

Özellikleriyle dikkat çeken Huawei P20 Lite şimdiden büyük beğeni almayı başardı. Hem görünümü hem de teknik özellikleriyle iyi puan alan Huawei P20 Lite modelinin tüm detaylarını sizler için derledik.

HUAWEİ P20 LİTE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

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