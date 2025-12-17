FIFA ve Netflix'ten 2026 Dünya Kupası'na özel oyun

FIFA tarafından yapılan açıklamada, yeni futbol simülasyon oyununun Netflix ortaklığıyla geliştirildiği belirtildi. Delphi Interactive imzası taşıyan yapım, Netflix Games platformu üzerinden erişilebilir olacak. Oyun, hem tek oyunculu hem de çevrim içi çok oyunculu modlarıyla futbolseverlere sunulacak.

NETFLIX ABONELERİNE ÜCRETSİZ OLACAK

FIFA Başkanı Gianni Infantino, projeyi FIFA'nın oyun alanındaki vizyonunun önemli bir adımı olarak tanımladı. Infantino, oyunun Netflix abonelerine ek bir ücret ödemeden sunulacağını belirterek, "Bu proje, simülasyon futbol oyunları kavramını yeniden tanımlayacak. Dijital futbol çağının başlangıcını temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

Netflix Oyunları Başkanı Alain Tascan da 2026 Dünya Kupası'nın yalnızca sportif değil, aynı zamanda küresel bir kültürel etkinlik olacağını vurguladı. Tascan, taraftarların bu büyük organizasyonun heyecanını artık oyun aracılığıyla evlerinde yaşayabileceğini söyledi.

DELPHI INTERACTIVE'DEN ERİŞİLEBİLİRLİK VURGUSU

Delphi Interactive CEO'su Casper Daugaard ise oyunun hedef kitlesine dikkat çekti. Daugaard, "Amacımız FIFA oyununu her yaştan futbolsever için en eğlenceli ve en ulaşılabilir küresel futbol deneyimi haline getirmek" açıklamasında bulundu.

TELEFONLA KONTROL TELEVİZYONDA OYUN KEYFİ

Yeni futbol simülasyonu, Netflix izlenirken cep telefonu üzerinden kontrol edilebilecek. Oyun, Netflix'in mevcut oyun kütüphanesine entegre edilecek ve platformun interaktif içerik vizyonunu bir adım ileriye taşıyacak.

DETAYLAR 2026'DA AÇIKLANACAK

Oyunun oynanış detayları, çıkış takvimi ve hangi ülkelerde erişime açılacağına ilişkin bilgilerin 2026 yılı içerisinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. FIFA ve Netflix ortaklığındaki bu proje, futbol ve dijital eğlence dünyasında yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.