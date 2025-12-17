PODCAST CANLI YAYIN

FIFA ve Netflix'ten 2026 Dünya Kupası'na özel oyun

FIFA, dijital futbol dünyasında ses getirecek yeni bir projeyi resmen duyurdu. Netflix ile yapılan iş birliği kapsamında, 2026 Dünya Kupası öncesinde cep telefonları üzerinden de oynanabilen yeni bir futbol simülasyon oyunu piyasaya sürülecek.

Giriş Tarihi:
FIFA ve Netflix'ten 2026 Dünya Kupası'na özel oyun

FIFA tarafından yapılan açıklamada, yeni futbol simülasyon oyununun Netflix ortaklığıyla geliştirildiği belirtildi. Delphi Interactive imzası taşıyan yapım, Netflix Games platformu üzerinden erişilebilir olacak. Oyun, hem tek oyunculu hem de çevrim içi çok oyunculu modlarıyla futbolseverlere sunulacak.

NETFLIX ABONELERİNE ÜCRETSİZ OLACAK

FIFA Başkanı Gianni Infantino, projeyi FIFA'nın oyun alanındaki vizyonunun önemli bir adımı olarak tanımladı. Infantino, oyunun Netflix abonelerine ek bir ücret ödemeden sunulacağını belirterek, "Bu proje, simülasyon futbol oyunları kavramını yeniden tanımlayacak. Dijital futbol çağının başlangıcını temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

DÜNYA KUPASI HEYECANI EVLERE TAŞINACAK

Netflix Oyunları Başkanı Alain Tascan da 2026 Dünya Kupası'nın yalnızca sportif değil, aynı zamanda küresel bir kültürel etkinlik olacağını vurguladı. Tascan, taraftarların bu büyük organizasyonun heyecanını artık oyun aracılığıyla evlerinde yaşayabileceğini söyledi.

DELPHI INTERACTIVE'DEN ERİŞİLEBİLİRLİK VURGUSU

Delphi Interactive CEO'su Casper Daugaard ise oyunun hedef kitlesine dikkat çekti. Daugaard, "Amacımız FIFA oyununu her yaştan futbolsever için en eğlenceli ve en ulaşılabilir küresel futbol deneyimi haline getirmek" açıklamasında bulundu.

TELEFONLA KONTROL TELEVİZYONDA OYUN KEYFİ

Yeni futbol simülasyonu, Netflix izlenirken cep telefonu üzerinden kontrol edilebilecek. Oyun, Netflix'in mevcut oyun kütüphanesine entegre edilecek ve platformun interaktif içerik vizyonunu bir adım ileriye taşıyacak.

DETAYLAR 2026'DA AÇIKLANACAK

Oyunun oynanış detayları, çıkış takvimi ve hangi ülkelerde erişime açılacağına ilişkin bilgilerin 2026 yılı içerisinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. FIFA ve Netflix ortaklığındaki bu proje, futbol ve dijital eğlence dünyasında yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Terörsüz Türkiye'de rapor süreci! AK Parti Başkan Erdoğan'a sunacak | MHP'den "müşterek rapor" çıkışı
Organize işler kirli ittifak! Kabarık dosyada hesap günü: Cengiz Çallı tutuklandı Rezan Epözdemir'e tahliye yok
Borsa İstanbul
Fırtına'nın tadı yok! Trabzonspor - Alanyaspor: 0-1 | MAÇ SONUCU
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Yeniden ifade veren Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı
Eski Belediye Başkanı suikastinde itiraf! Ahmet Soğuk'u 175 bin TL için öldürmüş
Güllü'nün mal varlığı ortaya çıktı! 50 bankaya yazı gitti: Kardeşleri Tuğberk ve Tuğyan'dan şikayetçi oldu
Şişli'de otomobil yayalara çarptı: Acı haber geldi | İşte kaza anı
Okan Buruk'tan yıldız futbolcuya kesik! Başakşehir maçında forma o isimlerin
Cansever kötü haberi hasta yatağından duyurdu!
CHP'de "paralel genel merkez" ve "aday ofisi" krizi! Özgür Özel ipleri Silivri'ye bıraktı: Parti içi muhalefet ayaklandı
Atletico Madrid'in yıldızı Galatasaray'a! Yeni çilek bulundu
CHP fondaşlarının "terminalde evsiz emekli" yalanı çöktü!
Asgari ücrette ikinci toplantıda masaya rakam gelecek mi? Bakan Işıkhan açıkladı
Bakanlık Büyükçekmece’deki özel huzurevi skandalında devrede! Çalışma onayı iptal edildi
Mert Hakan Yandaş cephesinden bahis açıklaması! "Mahrem yazışmaları..."
Trump’a “alkolik” JD Vance’e “siyasi bukalemun” dedi! Beyaz Saray Genel Sekreteri’nin başı dertte
Nur Köşker'den Habertürk ifşası! Mehmet Akif Ersoy'un kurduğu düzeni Kenan Tekdağ biliyordu
Ödülleri Başkan Erdoğan takdim edecek: İşte Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layik görülen isimler
FETÖ'nün 17-25 Aralık 2023'te yargı üzerinden kurduğu ihanet girişimi üzerinden 12 yıl geçti!