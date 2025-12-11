Brann - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maç şifresiz mi?
UEFA Avrupa Ligi 6. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Norveç’in Brann takımına konuk olacak. Turnuvada son iki maçını berabere tamamlayan sarı-lacivertliler, grup birinciliği ve doğrudan son 16 turuna kalma şansını sürdürmek için sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki Brann - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar…
UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç temsilcisi Brann'a konuk oluyor. Son iki maçını berabere tamamlayan sarı-lacivertliler, doğrudan son 16 turuna kalabilmek için galibiyet peşinde. İşte maça ilişkin notlar...
Brann - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak?
Maç bugün, 11 Aralık 2025 tarihinde oynanacak.
Maç saat kaçta başlayacak?
Maç TSİ 23.00'te başlayacak.
Maç hangi stadyumda oynanacak?
Karşılaşma Brann Stadı'nda oynanacak.
Maç hangi kanal yayınlayacak?
Brann - Fenerbahçe maçı TRT 1'den canlı yayımlanacak.
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki genel performansı nasıl?
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 295 maçta 116 galibiyet, 115 mağlubiyet ve 64 beraberlik aldı. Rakip filelere 402 gol atarken, kalesinde 417 gol gördü.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin performansı nasıl?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 99 maç yaptı; 48 galibiyet, 30 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı. 141 gol attı, 101 gol yedi.
Bugün oynayacağı maçla 100. maçına çıkacak.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun takımını; Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Nene, Talisca, Kerem ve En Nesyri 11'iyle sahaya sürmesi bekleniyor.