Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 15. haftasında kritik bir deplasmana çıkıyor. Sarı-lacivertliler, zorlu Monaco karşılaşmasına Salle Gaston Medecin’de çıkacak. Peki Fenerbahçe - Monaco basket maçı ne zaman, saat kaçta? İşte canlı yayın bilgisi!

EuroLeague'de yakaladığı beş maçlık galibiyet serisiyle çıkışa geçen Fenerbahçe Beko, güçlü rakibi Monaco'ya konuk olacağı karşılaşmada seriyi altıya çıkarmayı amaçlıyor. Taraftarların sıkça sorduğu "Fenerbahçe Beko-Monaco maçı ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. İşte maç bilgisi!

FENERBAHÇE - MONACO BASKET MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma, Gaston Medecin Spor Salonu'nda 21.30'da başlayacak.
EuroLeague'de son 5 maçını kazanarak formunu yükselten Fenerbahçe Beko, Monaco engelini de aşarak serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, ligde şu ana kadar elde ettiği 8 galibiyet ve 5 mağlubiyetle haftaya 8. sırada giriş yaptı. Ekibin 14. haftada Olympiakos ile oynaması planlanan mücadele ise ertelenmişti.

Rakip Monaco ise bu sezon çıktığı 14 karşılaşmada 9 kez sahadan galip ayrılarak ikincilik koltuğunda yer alıyor.

15. BULUŞMA HEYECANI
Fenerbahçe Beko ile Monaco, EuroLeague sahnesinde 15. kez birbirlerine rakip olacak. 2021-2022 sezonundan bu yana iki ekip arasında oynanan 14 maçta sarı-lacivertliler 8 galibiyet elde ederken, Fransız temsilcisi 6 kez kazanabildi.

İki takımın son karşılaşması ise geçen sezon EuroLeague finalinde gerçekleşmiş, Fenerbahçe Beko rakibini 81-70 mağlup ederek Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasında ikinci kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

