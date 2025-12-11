EuroLeague'de yakaladığı beş maçlık galibiyet serisiyle çıkışa geçen Fenerbahçe Beko , güçlü rakibi Monaco 'ya konuk olacağı karşılaşmada seriyi altıya çıkarmayı amaçlıyor. Taraftarların sıkça sorduğu "Fenerbahçe Beko-Monaco maçı ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. İşte maç bilgisi!

(Kaynak: AA)

FENERBAHÇE - MONACO BASKET MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma, Gaston Medecin Spor Salonu'nda 21.30'da başlayacak.

EuroLeague'de son 5 maçını kazanarak formunu yükselten Fenerbahçe Beko, Monaco engelini de aşarak serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, ligde şu ana kadar elde ettiği 8 galibiyet ve 5 mağlubiyetle haftaya 8. sırada giriş yaptı. Ekibin 14. haftada Olympiakos ile oynaması planlanan mücadele ise ertelenmişti.

Rakip Monaco ise bu sezon çıktığı 14 karşılaşmada 9 kez sahadan galip ayrılarak ikincilik koltuğunda yer alıyor.