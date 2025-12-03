PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'dan John Duran'a suç duyurusu! Derbideki gol sevinci için taciz ve Teşhircilik suçlaması

Fenerbahçe- Galatasaray derbisi sonrası Galatasaray Kulübü, Fenerbahçeli John Duran'ın gol sevinciyle ilgili suç ihbarında bulundu.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'dan John Duran'a suç duyurusu! Derbideki gol sevinci için taciz ve Teşhircilik suçlaması

FenerbahçeGalatasaray derbisi sırasında yaşanan olaylar ve derbi sonrası yapılan açıklamaların ardından her iki kulüpten de bazı isimler PFDK'ya sevk edilmişti.

Fenerbahçeli futbolcu John Duran'ın Galatasaray derbisinde attığı gol sonrası yaşadığı sevinciyle ilgili ise PFDK'ya sevkine gerek görülmemişti.

Bu gelişme sonrası Galatasaray Kulübü bugün, Anadolu Adliyesi'ne Jhon Duran'la ilgili taciz ve teşhircilik yaptığı yönünde suç ihbarında bulundu.

