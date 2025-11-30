Beşiktaş'tan Rafa Silva ve transfer açıklaması

Murat Kılıç, karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede tribünleri dolduran siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür edip; "Bu zor koşullarda bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Net bir skordu. Takımımıza, oyuncularımıza, hocamıza teşekkür ediyoruz." sözleriyle hem taraftarı hem teknik ekibi hem de futbolcuları onurlandırdı.

YAYINCI KURULUŞA TEPKİ: "TEKRARLARI VERMEDİLER"

Asbaşkan Kılıç, maç içindeki pozisyonlarda yayıncı kuruluşun tekrarı göstermemesine tepkiyle yanıt verip;. "Yayıncı kuruluş yine pozisyonların tekrarını vermedi. Hafta içerisinde onunla ilgili çalışmalar yapacağız." diyerek kulübün bu konuda girişimde bulunacağını belirtti.

"ÜÇ MAÇIMIZ KALDI, HEPSİNİ KAZANMAK İSTİYORUZ"

Beşiktaş Asbaşkanı, sezonun kalan bölümüne ilişkin hedeflerden de bahsederek; "Geçen hafta 4 maçımızın kaldığını söylemiştik. Şimdi 3 maçımız kaldı. 3 maçımızı da alarak ligi en iyi yerde bitireceğiz." ifadelerini kullanan Kılıç, takımın moralini yüksek tutmayı amaçladıklarını belirtti.

Teknik direktör Sergen Yalçın'la her gün toplantı yaptıklarını söyleyen yönetici, takımın her maçta daha fazla gelişim gösterdiğini dile getirdi.

"4-5 OYUNCU ALACAĞIZ"

Kılıç, devre arasında yapılacak hamlelerle ilgili net bir plan ortaya koyarak; "Ocak ayında takımımıza takviyelerimizi yapacağız. Ligin sonunda da en iyi yerde bitirmeyi planlıyoruz. Sergen hoca eksik bölgelere transferler istedi. Devre arasında 4-5 transfer yapmayı planlıyoruz." sözleriyle kadroya ciddi bir operasyon yapılacağını açıkladı.

Bu transferlerin özellikle eksik görülen bölgeleri güçlendirmeye yönelik olacağı, takımın ikinci yarıya daha sağlam bir yapıyla girmesinin hedeflendiği anlaşılıyor.

RAFA SILVA'NIN DURUMU: "KAZANDIRACAĞIZ"

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız isim Rafa Silva hakkında da konuşan Kılıç, oyuncunun fiziksel hazırlığının devam ettiğini söyleyerek; "Rafa Silva çalışıyor. Biraz antrenman eksiği var. Kazanacağız diye düşünüyoruz." dedi.

Portekizli yıldızın kısa süre içerisinde hazır hale gelmesi ve takıma katkı sağlaması bekleniyor.

"TAKIM HER GEÇEN GÜN DAHA İYİYE GİDİYOR"

Beşiktaş Asbaşkanı, takımın genel performansındaki gelişime dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Takımımız farkındaysanız her gün daha iyiye gidiyor. Çok yeniler. Bu sene 8-9 tane yeni oyuncu geldi. Birbirlerine alışma süreçleri var. İyi bir takım olacağız."