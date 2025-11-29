İki maç sonra galibiyet! Kasımpaşa - Başakşehir: 1-3 | MAÇ SONUCU

İkinci yarıda oyuna ortak olmak isteyen Kasımpaşa , 79. dakikada Adem Arous ile skoru 2-1'e getirdi. Ancak son bölümde risk alan ev sahibine karşı boşlukları değerlendiren Başakşehir , 90+7'de Eldor Shomurodov'un golüyle maçı 3-1'e taşıdı ve üç puanı garantiledi.

Başakşehir deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 yendi (AA)

BAŞAKŞEHİR'DE SAKATLIK VE KART KRİZİ

Konuk ekipte Onur Bulut, yaşadığı sakatlık nedeniyle 53. dakikada oyundan çıktı. Jerome Opoku gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Davie Selke ise 75. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Buna rağmen Başakşehir skoru korumayı başardı.

SON DURUM VE GELECEK MAÇLAR

Bu sonuçla iki maçlık galibiyet hasretine son veren Başakşehir, puanını 16'ya yükseltti. Kasımpaşa ise 13 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Başakşehir, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Kasımpaşa ise Kocaelispor deplasmanına konuk olacak.