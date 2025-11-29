Galatasaray'da derbi öncesi kenetlenme!

Galatasaray'da tüm gözler artık derbiye çevrildi. 1 Aralık Pazartesi akşamı Kadıköy'de oynanacak dev mücadele öncesi Kemerburgaz'da herkes kenetlendi.



Sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet, son dönemde hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde alınan olumsuz sonuçları unutmak istiyor. Kadıköy'deki Fenerbahçe karşılaşmasıyla beraber yeni bir sayfa açarak, yeniden bir seriye başlamayı hedefleyen Aslan'da teknik heyet yoğun mesai harcıyor. Teknik Direktör Okan Buruk ve yardımcıları, Kemerburgaz'da gece gündüz çalışıyor.



Teknik Direktör Okan Buruk ve yardımcıları, Fenerbahçe mücadelesinde futbolcularından maksimum verim almanın hesaplarını yapıyor. Oynayan oynamayan herkesle iletişime geçen Buruk, tüm öğrencilerini motive etmeye gayret gösteriyor. Sarı-kırmızılılar oyuncular da dev maçın önemini çok iyi biliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki son Union St. Gilloise yenilgisi sonrası hırslanan futbolcuların Fenerbahçe maçı öncesi motive oldukları belirtildi. Birçok oyuncu Kemerburgaz'da antrenman öncesi ve sonrası zaman geçirip maçın havasına giriyor