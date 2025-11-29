PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'da derbi öncesi kenetlenme!

Fenerbahçe derbisi öncesi Kemerburgaz'da müthiş bir kenetlenme yaşayan Galatasaray'da, teknik heyet ve futbolcular, son dönemde yaşanan düşüşü Kadıköy'de sonlandırmayı amaçlıyor.

Galatasaray'da tüm gözler artık derbiye çevrildi. 1 Aralık Pazartesi akşamı Kadıköy'de oynanacak dev mücadele öncesi Kemerburgaz'da herkes kenetlendi.

Sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet, son dönemde hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde alınan olumsuz sonuçları unutmak istiyor. Kadıköy'deki Fenerbahçe karşılaşmasıyla beraber yeni bir sayfa açarak, yeniden bir seriye başlamayı hedefleyen Aslan'da teknik heyet yoğun mesai harcıyor. Teknik Direktör Okan Buruk ve yardımcıları, Kemerburgaz'da gece gündüz çalışıyor.

Teknik Direktör Okan Buruk ve yardımcıları, Fenerbahçe mücadelesinde futbolcularından maksimum verim almanın hesaplarını yapıyor. Oynayan oynamayan herkesle iletişime geçen Buruk, tüm öğrencilerini motive etmeye gayret gösteriyor. Sarı-kırmızılılar oyuncular da dev maçın önemini çok iyi biliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki son Union St. Gilloise yenilgisi sonrası hırslanan futbolcuların Fenerbahçe maçı öncesi motive oldukları belirtildi. Birçok oyuncu Kemerburgaz'da antrenman öncesi ve sonrası zaman geçirip maçın havasına giriyor



HİÇ ÜST ÜSTE YENİLMEDİ

Deplasmanda oynadığı son Süper Lig maçında Kocaelispor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde üst üste iki dış saha yenilgisi almadı. Okan Buruk yönetiminde bugüne kadar ligde 61 maça çıkan sarı-kırmızılılar, deplasmanlarda başarılı bir tablo elde etti.

SAVUNMA ALARMA GEÇTİ

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da savunmada belirsizlik sürüyor. Wilfried Singo ve İsmail Jakobs'un sakatlığı, Eren Elmalı'nın da hak mahrumiyeti nedeniyle sarı-kırmızılılarda defans hattında eksikler bulunuyor. Cimbom'da mevcut durumda Mario Lemina'nın savunmanın merkezine çekilerek Barış Alper Yılmaz'ın sağ beke kaydırılması düşünülüyor.

