EuroLeague açıkladı! Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko İsrail'e gitmeyecek
EuroLeague yönetimi, İsrail takımlarının Türk ekipleriyle oynayacağı iç saha maçlarına ilişkin yeni kararını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre karşılaşmalar tarafsız sahalarda yapılacak.
Giriş Tarihi:
Resmi açıklamada, İsrail temsilcilerinin Türk takımlarıyla oynayacağı iç saha müsabakalarının güvenlik gerekçesiyle tarafsız sahalara alındığı belirtildi. Bu doğrultuda Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in İsrail'e gitmeyeceği ifade edildi.
ÖNCEKİ MAÇLAR DA TARAFSIZ SAHADA OYNANMIŞTI
Fenerbahçe Beko, daha önce İsrail takımlarıyla oynadığı iç saha mücadelelerini Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirmişti. Anadolu Efes ise karşılaşmalarını Karadağ'da oynayarak tamamlamıştı.