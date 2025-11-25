TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray-St.Gilloise maçı saat kaçta, şifresiz mi?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı kritik mücadele için nefesler tutuldu. Son üç maçını kazanarak çıkışa geçen sarı-kırmızılılar, bu kez Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray-St.Gilloise maçı saat kaçta ve şifresiz mi?