TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray-St.Gilloise maçı saat kaçta, şifresiz mi?

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Galatasaray-St.Gilloise maçı canlı yayın bilgileri araştırılıyor. Taraftarlar, “Galatasaray-St.Gilloise maçı saat kaçta ve şifresiz mi?” sorularına yanıt arıyor. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-St.Gilloise maç bilgisi…

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı kritik mücadele için nefesler tutuldu. Son üç maçını kazanarak çıkışa geçen sarı-kırmızılılar, bu kez Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray-St.Gilloise maçı saat kaçta ve şifresiz mi?

Galatasaray-St.Gilloise maçı saat kaçta?

Galatasaray-St.Gilloise maçı, 25 Kasım Salı günü saat 20:45'te oynanacak.

Galatasaray-St.Gilloise maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadele TRT 1'de canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç takvimi

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (20.45)

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray (23.00)

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (20.45)

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (23:00)

