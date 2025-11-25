TRT 1 CANLI MAÇ İZLE | Galatasaray-St.Gilloise maçı saat kaçta, şifresiz mi?
TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Galatasaray-St.Gilloise maçı canlı yayın bilgileri araştırılıyor. Taraftarlar, “Galatasaray-St.Gilloise maçı saat kaçta ve şifresiz mi?” sorularına yanıt arıyor. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-St.Gilloise maç bilgisi…
Giriş Tarihi:
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı kritik mücadele için nefesler tutuldu. Son üç maçını kazanarak çıkışa geçen sarı-kırmızılılar, bu kez Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray-St.Gilloise maçı saat kaçta ve şifresiz mi?
Galatasaray-St.Gilloise maçı saat kaçta?
Galatasaray-St.Gilloise maçı, 25 Kasım Salı günü saat 20:45'te oynanacak.
Galatasaray-St.Gilloise maçı hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadele TRT 1'de canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi maç takvimi
25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (20.45)
9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray (23.00)
21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (20.45)
28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (23:00)