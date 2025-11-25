PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'nun sakatlanan yıldızı Edin Vişça ameliyat oldu

Trabzonspor, RAMS Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Edin Visca'nın sağlık durumu hakkında resmi web sitesinden bir açıklama yayımladı.

Bordo mavili ekipten yapılan açıklamada; "Takımımızın RAMS Başakşehir ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Edin Vişça'ya sponsorumuz Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Şengün tarafından, sol fibula kemiği kırığı ve çoklu bağ yaralanması tanısıyla cerrahi operasyon uygulanmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanacak oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Ernest Muçi piyangosu! Başakşehir - Trabzonspor: 3-4 | MAÇ SONUCUErnest Muçi piyangosu! Başakşehir - Trabzonspor: 3-4 | MAÇ SONUCU
