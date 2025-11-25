PODCAST CANLI YAYIN

Milan'da gündem Mike Maignan

İtalyan futbolunun efsane teknik adamlarından Fabio Capello, Milan’ın Fransız kalecisi Mike Maignan hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli isim, İtalyan basınına yaptığı değerlendirmede yıldız eldivenin takım için taşıdığı öneme vurgu yaptı ve Milan yönetimine net bir mesaj gönderdi.

Capello, Maignan gibi seviyede bir kalecinin bulunmasının kolay olmadığını belirtti. Milan'ın elindeki bu avantajı kaybetmemesi gerektiğini ifade eden eski teknik direktör, Fransız kaleciyle sözleşme yenilenmesi gerektiğini açıkça dile getirdi. Maignan'nın maç kazandırabilen bir profil çizdiğini söyleyen Capello, kulüp yönetimine seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Milan, Donnarumma'dan sonra Maignan gibi bir kaleciyi kadrosuna katacak kadar şanslıydı. Milan'a çağrım basit, Maignan'nın sözleşmesini uzatın. Onun gibi kaleciler bulmak kolay değil."

MAIGNAN'NIN SÖZLEŞME DURUMU

2021 yılından bu yana Milan forması giyen 30 yaşındaki Mike Maignan'nın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Fransız eldivenin mevcut kontratının bitiş tarihi nedeniyle kulübün karar sürecinin kritik bir aşamaya geldiği belirtildi. Yıldız kalecinin geleceğiyle ilgili henüz resmi bir adım atılmadığı ifade edilirken, durumun sezon sonuna doğru netleşmesi bekleniyor.

PİYASA DEĞERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Maignan'nın güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Deneyimli kalecinin hem performansı hem de sözleşme sürecinin yaklaşması, Milan cephesinde önemli bir gündem oluşturmuş durumda. Fabio Capello'nun yaptığı çağrı, sezon sonunda yaşanabilecek olası senaryolar açısından dikkat çeken bir çıkış olarak yorumlandı.

